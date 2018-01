"Electrabel heeft beschadigde bunker van Doel 3 niet goed onderhouden" KVE

08u40

Bron: Belga 3 BELGA Dat de kernreactor van Doel 3 de hele winter zal stilliggen was al geweten. Maar Le Soir schrijft vandaag dat Electrabel volgens het FANC een gebrek aan onderhoud kan verweten worden.

In september werd Doel 3 stilgelegd voor een langdurig onderhoud, brengt de krant in herinnering. Later kondigde Electrabel aan dat de centrale voor midden april 2018 niet meer zal opengaan.

De stillegging heeft te maken met betondegradatie van een bunker in het niet-nucleaire gedeelte. Dat feit op zich staat al sinds oktober op de website van het controleorgaan, maar Le Soir schrijft dat het FANC Electrabel een gebrek aan onderhoud verwijt. "De beschadiging van het beton moet aangepakt worden door de exploitant, die voldoende controles moet uitvoeren in de betrokken gebouwen en indien nodig renovatie- of reparatiewerkzaamheden moet uitvoeren. Dat is onvoldoende gebeurd", aldus het FANC.