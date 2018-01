"Eerst steun, nu niets meer": vakbond stelt zich vragen bij positie Kris Peeters in Deliveroo-affaire ADN

30 januari 2018

15u35

Bron: Belga 1 In het dossier van de sociale onrust bij Deliveroo stelt de Franstalige christelijke bediendebond CNE zich vragen bij de positie van federaal minister van Werk Kris Peeters. "Hij bevestigde zijn steun aan de fietskoeriers, vervolgens heeft hij in Davos een ontmoeting met de vicepresidente van Deliveroo en tot slot veroordeelt hij de acties van de koeriers", zegt Martin Willems van de CNE.

De vakbonden legden gisteren nog een aantal voorstellen op de tafel, maar de directie van de maaltijdbezorger verwierp die allemaal. Vanaf 1 februari moeten alle fietskoeriers van Deliveroo als zelfstandige werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald.

Geen enkel contact

"Sindsdien hebben we geen enkel contact gehad met de directie en het kabinet van minister Peeters", benadrukt Willems. "De vicepremier betuigt zijn steun aan de koeriers, lanceert een gecoördineerd onderzoek naar de praktijken van het platform, heeft vervolgens in Davos een ontmoeting met de vicepresidente van Deliveroo en veroordeelt de acties in Brussel. We stellen ons vragen over zijn positie. Staat hij borg voor het verdwijnen van de arbeidscontracten?", vraagt de Franstalige vakbond zich af.