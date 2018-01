"De Wevers vraag hoeveel mensen we kunnen verwelkomen, is legitiem" SPS

24 januari 2018

13u38

Bron: Belga 0 Hoogleraar in sociaaleconomische wetenschappen Ive Marx (UAntwerpen) vindt het nuttig om een debat te voeren over de vraag of een ruimhartig migratiebeleid wenselijk is. Dat zegt hij in een reactie op het opiniestuk van N-VA-voorzitter Bart De Wever , waarin die laatste stelt dat links moet kiezen tussen open grenzen of de welvaartsstaat. "De vraag hoeveel mensen we kunnen verwelkomen is legitiem, aangezien we niet echt goed zijn in het bieden van adequate sociale bescherming."

Marx noemt de vraag of we opvang moeten organiseren voor transitmigranten een principekwestie, eerder dan een kostenkwestie. "Dringende medische hulp is de enige voorziening voor mensen zonder papieren, en die kost 60 miljoen euro per jaar. In het geheel van sociale uitgaven is dat een druppel in een emmer."

Volgens de hoogleraar maakt De Wever een breder punt over de wenselijkheid van een open migratiebeleid. Hij stelt vast dat de N-VA hier duidelijk van visie verschilt met 'links'. De voorstanders van een gul migratiebeleid roept hij op duidelijk te maken hoe ze nieuwkomers een plaats in onze samenleving gaan geven. "Meer sociale uitgaven en meer belastingen kunnen een antwoord zijn, maar dan moet men daar wel eerlijk over zijn."

Hierover nadenken is belangrijk, omdat volgens Marx veel migranten in ons land in armoede leven, zelfs diegenen met de Belgische nationaliteit. "We hebben eigenlijk al veel mensen toegang gegeven en verblijfsrecht gegeven. Veel van die mensen verwerven echter geen toegang tot stabiel werk en hebben daarom vaak geen recht op adequate uitkeringen."

Geweten volgen

Bij zijn politieke tegenstanders kan De Wever, begrijpelijk, op veel minder begrip rekenen. "Waarom mensen criminaliseren die hun geweten volgen, mijnheer De Wever?", vraagt sp.a-voorzitter John Crombez zich af in een uitgebreid weerwoord dat u hier kan lezen.

De Wever organiseert concurrentie tussen vluchtelingen en zieken, armen en gepensioneerden. Progressieven pleiten voor menselijkheid én gecontroleerde migratie. Meyrem Almaci

Eigen falend beleid

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken noemt het opiniestuk een "bliksemafleider voor het eigen falend beleid". "De Wever wijst 'de linksen' met de vinger, maar vergeet daarbij gemakshalve dat net zijn partij aan de macht is en die grenzen tot op de dag van vandaag openhoudt", zegt hij. "Op het moment van het verschijnen van zijn opiniestuk, komen illegalen via de open landsgrenzen binnen en terroriseren ze snelwegparkings. De Wever zegt dat er een keuze moet gemaakt worden tussen onze sociale zekerheid en het toestaan van illegale migratie, maar zijn regering heeft die keuze al gemaakt."

Van Grieken beschuldigt de "N-VA-regering" ervan te "besparen op de eigen mensen om de immigratiefactuur te bekostigen." "Als de modale Vlaming het beleid van deze regering in zijn portefeuille voelt, dan is het omdat die jaar na jaar minder gevuld is", sneert hij. "De immigratiefactuur bedraagt volgens een uiterst conservatieve schatting elk jaar zo'n 7,2 miljard euro. De armoede in dit land neemt intussen schrikbarende proporties aan", besluit hij. "De regering van schaduwpremier De Wever moet kiezen tussen open grenzen en sociale zekerheid."

Valse keuze

Groen-voorzitter Meyrem Almaci dient De Wever via Twitter van repliek. Waar de N-VA-voorzitter opwerpt dat links moet kiezen tussen open grenzen of de welvaartsstaat, spreekt Almaci van een "valse keuze". "Geen enkele partij pleit voor open grenzen. De Wever organiseert concurrentie tussen vluchtelingen en zieken, armen en gepensioneerden. Progressieven pleiten voor menselijkheid én gecontroleerde migratie." Almaci vraagt "de gevaarlijke demagogie" te stoppen.

In realiteit is de sociale zekerheid niet in gevaar door vluchtelingen maar wel door het besparingsbeleid van de regering, gaat de Groen-voorzitter verder. Ook sp.a en de PS uitten die kritiek. "Het zijn niet vluchtelingen die zorgen voor lagere pensioenen en hogere facturen en dure medicamenten. Wel de N-VA", besluit Almaci.