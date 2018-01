"De VRT werft aan wie ze wil. De politiek heeft zich niet te moeien" kv

17u18

Bron: Belga 34 Photo News "De VRT werft aan wie ze wil en is autonoom in haar aanwervingsbeleid. VRT doet dat volgens de normale regels van de kunst. Het is helemaal niet wenselijk en zelfs wettelijk gezien onmogelijk dat de politiek zich daarin mengt." Dat heeft minister van Media Sven Gatz (Open Vld) geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens over de aanwerving van een redacteur sociale media door de openbare omroep.

De voorbije dagen kwam de 23-jarige Jihad Van Puymbroeck in het oog van een Twitterstorm terecht na haar aanwerving door de VRT. De kersverse redacteur sociale media van de openbare omroep werd op Twitter onder vuur genomen omwille van eerdere posts op sociale media en omwille van haar eerdere werk als bestuurslid voor Groen in Beveren. In één beweging stelden critici ook de neutraliteit van de VRT in vraag.

Volgens mediaminister Gatz kan de VRT aanwerven wie ze wil. "De VRT is autonoom in haar aanwervingsbeleid. De VRT doet dat volgens de normale regels van de kunst. Het is helemaal niet wenselijk dat de politiek zich mengt in het aanwervingsbeleid van de VRT. Het is zelfs wettelijk onmogelijk". De Open Vld-minister wijst er ook op dat iedereen die in dienst treedt bij de VRT gehouden is aan de deontologische code en de basisprincipes inzake neutraliteit.

Gatz merkt ook op dat het betrokken personeelslid geselecteerd is uit een groep van 120 mensen. "Daar kom je niet zomaar als beste kandidaat uit. Ik neem aan dat de VRT die keuze weloverwogen maakt".

photo_news Jihad Van Puymbroeck ging deze week aan de slag bij de openbare omroep als redacteur sociale media.

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens heeft wél vragen bij de aanwerving. Hij spreekt van een "dubbele moraal" bij de VRT. "Stel je eens voor dat het ging om iemand van de andere kant van het politieke spectrum. Iemand die bijvoorbeeld actief was bij Vlaams Belang, die kritiek had op de islam of multiculturele verenigingen. Zou iemand met een dergelijk profiel aangeworven worden door de VRT? Nee, hij zou met pek en veren overladen worden door die openbare omroep," aldus Janssens.

Vanuit oppositiepartijen Groen en sp.a klonk er dan weer kritiek op de parlementsleden die zelf de betrokken medewerkster op de korrel hebben genomen. "Ook wij als volksvertegenwoordigers hebben een deontologie en ethiek hoog te houden. Het intimideren van medewerkers van de openbare omroep hoort daar niet bij", aldus sp.a-politica Katia Segers.

Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska betreurt dat de betrokkene "zonder veel kennis van zaken is neergesabeld". "Het is tekenend voor de tijd dat een jong iemand die begint aan haar carrière in een Twitterstorm belandt en dat ze, ook vanuit dit parlement, geconfronteerd wordt met zeer onbehouwen opmerkingen die ik beneden alle peil vind."