"Carrefoert!": Vakbonden voeren prikactie aan Carrefour in Ninove

10 februari 2018

09u57

Bron: Belga 1 Aan de Carrefour-hypermarkt in het Oost-Vlaamse Ninove hebben de vakbonden vanochtend een prikactie gevoerd. De winkel gaat een uur later dan normaal open, aldus de bonden. Ze protesteren er tegen de herstructurering van de winkelketen in België.

Normaliter moest de winkel om 8.30 uur de deuren open. Met de prikactie wilden de bonden dat uit protest een uur verlaten. "De actie loopt nu naar het einde en de winkel gaat stilaan open", zegt secretaris Kristel Van Damme van de christelijke bediendebond LBC even na 9.30 uur.

De bonden protesteren er tegen de herstructurering waarbij 1.233 banen bedreigd zijn in ons land. Carrefour wil ook twee hypermarkten, Angleur en Genk, sluiten. In Ninove is volgens de LBC'ster een tiental banen bedreigd.

Carrefour meldt via de website dat de hypermarkt in Ninove vermoedelijk om 10 uur de deuren zal openen. Voor overige winkels zijn geen problemen gemeld.