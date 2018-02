"Binnen 20 jaar zijn er geen paters of zusters meer" Acht op de tien religieuzen in Vlaanderen ouder dan 75 jaar Dietert Bernaers

01 februari 2018

15u58 0 Wellicht nog dit jaar zal Vlaanderen minder dan 1.000 paters tellen, vijftien jaar geleden waren er dat nog drie keer zo veel. Ook de nonnetjes sterven langzaam maar zeker uit. "Liefst 80% van onze religieuzen is ouder dan 75 jaar", zegt godsdienstsocioloog Wim Vandewiele. "Binnen 20 jaar is het religieuze leven in onze Vlaamse kloosters en abdijen voorbij."

Een trappistenpater of een kloosternon: wie vandaag geboren wordt, gaat er tijdens zijn of haar leven weinig tegenkomen. Want hoewel paters en zusters al eeuwen deel uitmaken van onze maatschappij, zijn ze aan een flink tempo aan het uitsterven. "Nog dit jaar zullen we in Vlaanderen minder dan 1.000 paters tellen", schrijft Kerk En Leven deze week. "Op korte termijn verdwijnt de helft van de zustercongregaties."

Hoe snel het gaat, tonen de cijfers van 2002 aan: toen waren er in Vlaanderen nog meer dan 3.000 mannelijke religieuzen en bijna 11.000 zusters, vandaag respectievelijk 1.450 en 4.800. Tachtig procent van hen is bovendien ouder dan 75 jaar: het einde is onafwendbaar. Dat bevestigt ook godsdienstsocioloog Wim Vandewiele van de KU Leuven: "Met elk jaar zeshonderd geestelijken die overlijden, lijkt het religieuze leven in Vlaanderen binnen twintig jaar voorbij", zegt hij. "Veel instituten zullen op korte termijn verdwijnen. Wel zullen er altijd religieuzen zijn, zij het dan als kleine minderheden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN