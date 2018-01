"Aanval op supportersbussen Beerschot-Wilrijk gepland: daders trainden in vechtclubs" Redactie

23 januari 2018

12u18

Bron: Belga 0 De Antwerpse lokale politie heeft in samenwerking met de collega's van de zone Minos het onderzoek afgerond naar de brutale aanval op drie supportersbussen van Beerschot-Wilrijk op 13 augustus 2017 in Mortsel, toen de bussen op de terugweg waren van een wedstrijd op Lierse. In totaal werden 29 arrestaties verricht en 26 verdachten voor de onderzoeksrechter geleid, 14 onder hen werden aangehouden.

De politie richtte zich voor het onderzoek voornamelijk op het hooliganmilieu van grote rivaal Antwerp en van Beerschot-Wilrijk zelf. De verdachten konden worden geïdentificeerd dankzij beeldmateriaal en telefonieonderzoek. Volgens de politie zijn er ernstige aanwijzingen dat de feiten gepland waren. Verschillende verdachten trainden overigens in vechtclubs.

Bij de aanval werden de bussen van Beerschot-Wilrijk bekogeld met onder meer Bengaals vuurwerk, waarna de in paniek uitstappende supporters gestampt en geslagen werden. De aanvallers waren gewapend met stokken en broeksriemen en de meesten hadden bivakmutsen op of droegen een kap over het hoofd. Verschillende personen raakten gewond. De aanvallers sloegen uiteindelijk op de vlucht toen de overmacht van supporters van Beerschot-Wilrijk te groot dreigde te worden.

Momenteel zijn er nog steeds twee verdachten aangehouden. 17 verdachten zijn vrij onder voorwaarden, één staat onder huisarrest.