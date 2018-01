"Aantal autopsies hangt af van rechterlijke macht" kv

20u09

Bron: Belga 1 Thinkstock In België wordt op slechts 1 procent van de overledenen een autopsie uitgevoerd. "De evaluatie van de noodzaak om al dan niet een interne autopsie uit te voeren, is in handen van de rechterlijke macht." Zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dinsdag op de wetsdokters, die in La Dernière Heure verklaarden dat er te weinig autopsies worden uitgevoerd in ons land.

Volgens wetsarts Philippe Boxho worden heel wat moorden niet opgemerkt omdat er geen autopsie wordt uitgevoerd. In België wordt op slechts 1 procent van de overledenen een autopsie uitgevoerd, tegenover ongeveer 4 procent in Frankrijk en 8 procent in Duitsland. Volgens de krant is dat lage aantal autopsies te wijten aan de kostprijs ervan.

"Er zijn geen budgettaire richtlijnen die aangeven hoeveel autopsies mogen worden uitgevoerd", reageert Geens. De minister laat ook weten dat een register werd opgesteld waarin staat welke experts een autopsie mogen uitvoeren. Met het register wordt gegarandeerd dat de experts die erin opgenomen zijn over de nodige professionele vaardigheden beschikken.

Geens wijst er tot slot op dat voormalig procureur-generaal Yves Liégeois in 2014 richtlijnen opstelde om meer gevallen van moord en doodslag te onderscheiden.