"360 euro heffing voor privébezit kippen of paarden": opletten voor dit vals aanslagbiljet mvdb

17u11

Bron: Belga - Retie.be 28 retie.be De gemeente Retie waaschuwt voor dit vals aanslagbiljet. Een inwoner van het Kempense Retie heeft een vals aanslagbiljet ontvangen met de vraag om een bedrag van ruim 300 euro te storten op een rekeningnummer naar aanleiding van een nieuwe gemeentelijke heffing op het privébezit van kippen en paarden. Dat meldt het gemeentebestuur, dat benadrukt dat een dergelijke belasting niet bestaat en dat wie de brief krijgt, daar best melding van maakt. De lokale politie is intussen op de hoogte gebracht.

Op de brief en het aanslagbiljet wordt het logo van de gemeente Retie gebruikt, maar niet de officiële hoofding. Ook het rekeningnummer is uiteraard niet dat van de gemeente, al is het nog niet duidelijk wie er dan wel achter schuilgaat. "Hopelijk bent u net zoals wij trots om in een groene, landelijke gemeente te wonen", luidt het verder in de brief.

"Om onze natuur ook in de toekomst te behouden en te beschermen zijn er helaas extra middelen nodig. Daarom heeft het gemeentebestuur in overleg met andere gemeenten van de Kempen besloten om vanaf dit jaar een taks te heffen op het privébezit van kippen en paarden. Landbouwbedrijven vallen buiten deze regeling."

De inwoner die naar de gemeente stapte, had het gevraagde bedrag nog niet betaald. Wie ook een soortgelijke brief ontving, kan dat melden bij het gemeentebestuur (gemeentebestuur@retie.be), dat de klachten zal bundelen.

Wie aan de echtheid van andere facturen van de gemeente Retie twijfelt, kan terecht bij de dienst Financiën (financiën@retie.be).