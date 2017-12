"Puigdemont zal ook na de verkiezingen in België blijven" KVE

22u52

Bron: Belga 26 BELGA Carles Puigdemont tijdens een bezoek aan Brugge De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont en zijn ministers, die door het Spaanse gerecht worden vervolgd, zullen in België blijven na de verkiezingen in Catalonië op 21 december omwille van het beroep dat wordt aangetekend tegen hun eventuele uitlevering. Dat heeft de advocaat van Puigdemont vandaag verklaard.

"Wat er ook gebeure, ze zullen zeker in Brussel blijven tot 21 december en ik denk zelfs tot midden januari ", zei advocaat Jaume Alonso Cuevillas aan de Catalaanse radio-omroep e Rac1. "Ik ben ervan overtuigd dat er in beroep en in cassatie zal worden gegaan om te vermijden dat België hen naar Spanje zal sturen", aldus de advocaat.

De voormalige president van Catalonië is naar België gevlucht met vier ministers, nadat de Spaanse regering Catalonië onder voogdij had geplaatst en dat gebeurde omdat Catalonië de onafhankelijkheid had uitgeroepen op 28 oktober.