"Puigdemont is in Brussel"

De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is naar verluidt in Brussel aangekomen. Dat schrijft de Spaanse krant El Periodico , die stelt dat Puigdemont in ons land is om "Vlaamse leiders" te ontmoeten. Dat Puigdemont in ons land is, wordt volgens de krant bevestigd door de Spaanse autoriteiten.