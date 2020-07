“PS wil terug aan onderhandelingstafel” HAA

13 juli 2020

16u18

Bron: L'Echo 46 Politiek Vervroegde verkiezingen zijn geen optie meer, en dus rest de PS nog twee keuzes: mee aan de onderhandelingstafel schuiven voor de vorming van een federale regering of opnieuw plaatsnemen in de oppositiebanken. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette vandaag gezegd op het partijbureau van de Franstalige socialisten, meldt L’Echo.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens een socialistische bron heeft Magnette op het partijbureau verklaard “dat er geen meerderheid was om de Kamer te ontbinden en naar verkiezingen te trekken”. Verschillende PS-tenoren hebben zich uitgesproken voor onderhandelingen, aldus de bron. Het vooruitzicht om in de oppositie te blijven, is niet in het belang van de partij. Maar ook niet in het belang van de kiezers die de PS “als eerste partij hebben geplaatst”, citeert L’Echo de socialist.

21 juli

Ondertussen dringt de tijd voor partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open Vld). Het trio probeert tegen 21 juli (volgende week dinsdag, nvdr.) de contouren van een regeringsformatie rond te krijgen. Ze bekijken momenteel of ze een Arizona-coalitie, met liberalen (MR en Open Vld), christendemocraten (CD&V en cdH), sp.a en N-VA, maar zonder PS, in de steigers kunnen zetten.



De formatiepoging wordt echter overschaduwd door het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt. Zoals bekend zijn CD&V en N-VA gekant tegen die wet. N-VA-voorzitter De Wever schakelde afgelopen weekend zelfs een versnelling hoger en maakte er een breekpunt van voor de regeringsvorming.

Verzoenen

Open Vld-voorzitter Lachaert gaf eerder aan dat het trio achter de schermen nog een oplossing zoekt voor het dossier. Hij gelooft ook dat er afspraken kunnen worden gemaakt over de ethische thema’s om progressieven en conservatieven te verzoenen, maar “scudraketten afvuren” gaat daar niet bij helpen, luidde het. Lachaert riep vooral op “deze laatste kans” te grijpen om een regering vormen.

De PS wil dat de plenaire Kamer donderdag stemt over de nieuwe abortuswet. Het moet voor Magnette afgelopen zijn met allerlei vertragingsmanoeuvres in de behandeling van het voorstel. “Het recht van vrouwen om zelf over hun lichaam te beslissen, mag geen voorwerp zijn van een koehandel”, zei de PS-voorzitter hierover na het partijbureau.

Lees ook:

Waarom barst abortusdebat net nu los? En wat houdt de wetswijziging in? (+)

Bart De Wever en Valerie Van Peel: “Abortus is niet zoals het trekken van een tand”

500 abortussen, daarmee staat of valt formatie (+)