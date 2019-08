“PS is klaar om met N-VA over confederalisme te onderhandelen” FVI

13 augustus 2019

11u18

Bron: La Dernière Heure 8 Charles Picqué (PS) heeft vandaag de knuppel in het hoenderhok gegooid, door te verklaren dat de N-VA "het signaal zou moeten geven dat ze bereid is om een socio-economische prijs te betalen voor haar confederalisme". Het bewijs dat de PS meegaat in de dynamiek van het confederalisme, zegt ontslagnemend minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

"Charles Picqué zegt duidelijk dat de PS klaar is om met de N-VA over confederalisme te onderhandelen! Als die stelling bevestigd wordt door het bestuur van de PS, dan is het dus de bedoeling om de N-VA te doen betalen voor haar institutioneel project", aldus Wilmès.

De Brusselaar Charles Picqué had benadrukt in eigen naam te spreken. Zijn discours verschilt fors van de officiële versie van de PS. Maar dat neemt, volgens La Dernière Heure, niet weg dat ook andere socialisten zijn visie delen.

"Deze grote ruilhandel tussen de PS en de N-VA is gewoonweg onaanvaardbaar voor de MR. We hebben het communautaire niet vijf jaar lang in de ijskast gezet onder de regering-Michel, om nu plotseling in de preludes van de scheiding van België te duiken", aldus Wilmès, die genoemd wordt als opvolger van Charles Michel aan het hoofd van de MR.

"Het is de eerste keer in veertig jaar dat we erin geslaagd zijn voor een institutionele stop te zorgen in dit land. Die moet er blijven, zodat we ons kunnen concentreren op de socio-economische noden. Als er in België stilgestaan wordt bij het institutionele, dan wordt er alleen daaraan gewerkt. Nochtans liggen er cruciale taken te wachten.”

Nu federaal de blokkering compleet lijkt, wordt de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen hier en daar steeds nadrukkelijker geopperd binnen partijen. "Ik kan me niet voorstellen om zo snel reeds terug te gaan naar de stembus. Dat zou een duidelijke erkenning zijn van het mislukken van de politieke klasse", aldus Wilmès. "Dat zou zijn zoals klaverjassen spelen en aan de deler vragen om kaarten te blijven uitdelen tot men de goede kaarten in handen heeft (...)."