PS blijft deur dicht houden voor N-VA: “Moeilijk in oprechtheid van De Wever te geloven” TT

15 januari 2020

15u23

Bron: Bel RTL, Radio 1, Belga 6 Brussels minister-president en PS-toppoliticus Rudi Vervoort zegt dat zijn partij “tot nu toe” geen regering kan vormen met de N-VA. "We doen het niet. Dat is de lijn van de partij”, klonk het vanochtend op Radio 1. Op Bel RTL voegde hij eraan toe dat de PS moeilijk in de “oprechtheid" van De Wever kan geloven.

“We hebben de boodschap van De Wever behoedzaam ontvangen”, aldus Vervoort over de opening die De Wever zaterdag leek te maken richting socialisten. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech legde De Wever vooral de nadruk op de sociale maatregelen in het programma van zijn partij, en liet hij het communautaire achterwege. “Maar het is moeilijk te geloven in zijn oprechtheid. We kennen onze geschiedenis. Het is altijd moeilijk de bedoelingen van De Wever in te schatten, wat bijna zijn handelsmerk is geworden”, klonk het.

“We hebben de indruk dat hij er altijd een laagje bij oplegt om nog wat mist te spuien en te kunnen zeggen dat de crisis verder blijft gaan, wat op de een of andere manier dan ook gebeurt.”



Op Radio 1 verdedigde Vervoort hetzelfde standpunt, nadat sp.a-politica Freya Van den Bossche de PS had opgeroepen het gesprek met N-VA minstens aan te gaan. Langs Vlaamse zijde lijkt er steeds meer toenadering te komen tussen N-VA, CD&V en sp.a om zo gezamenlijk het gesprek aan te gaan met PS en MR.

“Principieel is dat zeker een mogelijkheid, maar in de feiten is het voor ons zeer moeilijk met de N-VA te kunnen samenwerken. Wij hebben een aantal rode lijnen zoals de verhoging van de pensioenen en sociale minima. En wat we dan met de N-VA hebben gezien in de vorige regering...”

“Bart De Wever maakt altijd een kleine opening, om dan meteen daarna te zeggen dat het toch niet gaat en onmogelijk zal zijn met de PS”, aldus Vervoort nog. “In 2011 dachten we ook dat we een regering konden vormen met de N-VA. Maar altijd kwamen er nieuwe problemen. Op vrijdag was het altijd: ‘Ja’, op maandag: ‘Het zal moeilijk zijn’, en op woensdag of donderdag was het: ‘Neen, het gaat toch niet’. Het is zeer moeilijk met hen een regering te vormen. We doen het niet, tot nu toe. Dat is de lijn van de partij.”