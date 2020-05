'Properste' vrachtwagens nemen steeds meer tolkilometers voor hun rekening HLA

27 mei 2020

16u06

Bron: Belga 0 Het aandeel van de tolkilometers dat Euro 6-vrachtwagens afleggen, de vrachtwagens uit de properste emissiecategorie, is het voorbije jaar gevoelig blijven stijgen. Terwijl dit begin januari nog 62,8 procent was, was dat op het einde van het jaar al opgelopen tot 70,5 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van Viapass, de overheidsinstantie die de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land coördineert en controleert.

Euro 6-vrachtwagens moeten per gereden kilometer minder heffing betalen dan gelijkaardige vrachtwagens van een lagere Euronorm. Dat verklaart meteen waarom hun aandeel stijgt. De vergroening leidde er ook toe dat de geïnde tolgelden in het vorige operationele jaar, dat liep van 1 april 2019 tot en met maart 2020, ongeveer gelijk bleven, ondanks de indexering van de tarieven. In totaal werd 718,9 miljoen euro aan tol gegenereerd, een minieme verhoging van 0,3 procent tegenover het jaar ervoor. Toen bedroeg de tol 716,9 miljoen euro.

5,30 miljard kilometer

Tolplichtige vrachtwagens verreden in diezelfde periode 5,30 miljard kilometer op de betalende tolwegen. Dat is 0,9 procent minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Toen ging het om 5,35 miljard kilometer. "Het verreden aantal kilometers kent dus een lichte daling, te verklaren door de lockdown die midden maart van kracht werd", klinkt het in een perscommuniqué over het jaarverslag. De lockdown zou het aantal tolplichtige vrachtwagens op onze wegen met ruim een kwart doen hebben terugvallen.

Gemiddeld rijden er elke werkdag ruim 146.000 vrachtwagens op de tolwegen in België. Dat cijfer is stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren.