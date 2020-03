"Productie mondmaskers in België op korte termijn zo goed als onmogelijk" MDG

04 maart 2020

16u18

Bron: Belga 4 Op korte termijn is het zo goed als onmogelijk om in België zelf medische mondmaskers te gaan maken. Dat zegt Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid.

Er is een nijpend tekort in ons land aan medische mondmaskers, als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Eigen productie kent België niet. De verschillende regeringen van ons land willen daarom samen met de textielsector bekijken of het mogelijk is op korte termijn zelf maskers te produceren voor de Belgische markt, zo kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) woensdag aan.

Voorlopig geen optie

Maar volgens Centexbel is dat op korte termijn zo goed als onmogelijk. "Voorlopig is dat geen optie", zegt Marc Croes, consultant Hygiene and Medical voor Centexbel. "Op korte termijn heb ik daar ook geen goede hoop op". Niet alleen ontbreekt het ons land aan grondstoffen, er is vooral geen capaciteit in België. "Daar zijn speciaal ontworpen machines voor nodig. Er is hier geen bestaande infrastructuur", legt Croes uit.

Invoer uit andere landen

De beste optie volgens Croes is de invoer van mondmaskers uit landen met capaciteit om te leveren, bijvoorbeeld uit Azië. Centexbel test producten op vraag van producenten die willen leveren in ons land en daarvoor de nodige certificaten nodig hebben.

Er zijn evenmin chemische bedrijven in België die medische mondmaskers produceren.

Lees ook:

Franse overheid zal volledige voorraad mondmaskers opvorderen

Wat als we dat coronavirus nu eens gewoon zouden laten razen? (+)