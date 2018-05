"Probleem met Siemens kan dalende stiptheid van treinen niet rechtvaardigen" TTR

09 mei 2018

18u03

Bron: Belga 0 De problemen met de technologie die door Siemens werd aangeleverd kan geen rechtvaardiging zijn voor de slechte stiptheidscijfers op het spoor. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vandaag in de Kamer geantwoord op een vraag van David Geerts (sp.a). "Ik blijf de ceo's van beide spoorbedrijven hierop aanspreken", zei minister Bellot.

In een opmerkelijke demarche verwees spoorinfrastructuurbeheer Infrabel gisteren naar de Duitse toeleverancier Siemens als schuldige voor de vertragingen op het spoor. Het probleem zou te wijten zijn aan assentellers die het bedrijf sinds vorig jaar in ons land installeert en die niet zouden werken zoals het hoort.

Het viel Kamerlid Geerts op dat het bedrijf nu voor het eerst een onderaannemer met naam noemt. Hij stond stil bij de daling van de stiptheidscijfers door de jaren heen. "Is dit een nieuwe tendens? Is dat omdat men niet meer weet van welk hout nog pijlen te maken? 'It wasn't me', daar heeft de reiziger geen boodschap aan", stelde Geerts. Hij drong er bij de minister op aan de spoorbedrijven zelf op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Impact

Minister Bellot lijkt op dezelfde golflengte te zitten. Hij rekent er op dat de problemen met de assentellers snel opgelost raken, maar die "kunnen geen rechtvaardiging zijn voor het aanhoudende probleem met de stiptheid", antwoordde de MR-minister. Hij wijst erop dat de impact van "derden" niet mag worden onderschat, maar ook dat "verklaart niet alles". Overigens werden onlangs nog maatregelen via administratieve sancties voor spoorlopers op punt gezet.

Bellot herhaalde nog dat de slechte stiptheidscijfers onaanvaardbaar zijn en beloofde de ceo's daarop te blijven aanspreken. "De resultaten moeten nu volgen".