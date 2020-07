Exclusief voor abonnees

“Probeer eens een wijntje, zei iemand. Nu proef ik 6.000 flessen per jaar”: cafébaas Bert werd wijnexpert

Kerkstraat 5 • Vandaag in HERENTALS

Sabine Vermeiren

20 juli 2020

06u00

Bert Embrechts had een café. Bert had ook een probleem: hij lustte geen bier. Twee toevallige ontmoetingen - de eerste aan z'n toog, de tweede op restaurant - gaven aan het leven van Bert een drastische koerswijziging. Het café ging weg, in de plaats kwam een passie voor wijn. Sinds een jaar deelt hij die met de beste toevallige ontmoeting uit z'n hele leven: mooie, blonde Ann. Eerst zeven jaar z'n trouwe werknemer. En toen de vonken niet meer te negeren waren z'n vriendin.