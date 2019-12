"Primaten op de weg moeten eruit": 4 jaar rijverbod voor achtervolging met 240 kilometer per uur VHS - KBD - BKH

06 december 2019

14u02

Deze week in de politierechtbank Een Genkenaar die met 240 kilometer per uur op de E34 vlamde, zag zijn Ford van 350 pk verbeurd verklaard, samen met 4 jaar rijverbod. Een bestuurder van een BMW 3 "moest heel dringend naar het WC" en reed daarom met 213 km/u op de Brusselse Ring. Een Zelenaar ten slotte, reed onder invloed in op een file, terwijl hij nog een rijverbod van een vorige veroordeling had. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Mauro S. uit Genk moest zich verantwoorden voor een zware overtreding in juni van vorig jaar in Stekene. De man scheurde in juni van vorig jaar met zijn Ford Focus RS op de E34 in de richting van Knokke met een snelheid van 240 kilometer per uur over de weg, in plaats van de toegestane 120 kilometer per uur. De politie merkte de man op en probeerde hem bij te houden, maar slaagde hier met moeite in. Zes kilometer verderop in Stekene waren de twee rijstroken versperd en moest S. snelheid minderen. Daar konden ze hem intercepteren en even later aan de kant zetten.

De wagen van S., een Ford Focus RS, heeft 350pk en een kostprijs van 45.000 euro. Waarom de man zo hard reed, kon hij zelf niet verklaren tegen de rechter, maar hij betuigde wel enorm veel spijt van de overtreding. “Ik heb sindsdien niet meer zo hard gereden en wil mijn voertuig zelfs verkopen”, aldus S. Politierechter Peter D’Hondt verklaarde het voertuig echter verbeurd, waardoor S. zijn wagen meteen kwijt is. Hij kreeg ook een geldboete van 4.000 euro, vier jaar rijverbod en moet al zijn examens opnieuw afleggen. Hij moet zich ook laten testen of hij ooit nog geschikt is om achter het stuur van een voertuig te kruipen. “De primaten op de weg moeten eruit”, besloot de politierechter. (KBD)

Geflitst met 213 km/uur op Brusselse Ring: “Dringend naar wc”

Een man die op 28 mei vorig jaar geflitst werd met 213 kilometer per uur op de Brusselse Ring in Lot bleek een opvallend excuus te hebben. “Ik moest heel dringend naar het toilet”, liet hij in zijn verklaring voor de politie optekenen. De man verscheen woensdag met zijn advocaat voor de politierechter in Halle. Of hij die bewuste avond in zijn BMW 3 het toilet op tijd haalde werd niet verteld. Zijn advocaat vroeg wel om rekening te houden met de job van zijn cliënt. “Als depanneur moet hij wel vaak de baan op met een voertuig”, aldus de advocaat. De man kreeg een boete van 1.200 euro en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook het theoretisch examen opnieuw afleggen. (BKH)

“Ik wil u niet meer tegenkomen, want dan wordt het gevangenis”

Zelenaar F.N. is door politierechter D’Hondt voorgoed ongeschikt verklaard om nog met een wagen te rijden. De man had een ongeval onder invloed van alcohol, terwijl hij ook een rijverbod had van een vorige veroordeling. N. werd in het verleden ook al vier keer veroordeeld voor dronken sturen.

De feiten gebeurden aan een verkeerslicht in Zele. De voertuigen stonden in de file toen F. er plots met hoge snelheid inreed op de wagens zonder te remmen. Hij bleek na controle onder invloed te zijn van alcohol. Bij het ongeval viel ook een gewonde. “Ik rij ondertussen niet meer met de wagen”, zei F. “Ik neem medicatie en heb een operatie ondergaan, waardoor het niet meer verstandig zou zijn te rijden”, klinkt het.

Rechter D’Hondt nam het zeker voor het onzekere na vier soortgelijke veroordelingen en waarschuwde de man. “Ik wil u hier zeker niet meer tegenkomen want dan wordt het de gevangenis”, klinkt het. F.N. kreeg nu een boete van 7.000 euro, vijf jaar rijverbod en moet al zijn examens opnieuw afleggen. Wanneer hij dit allemaal opnieuw doet, moet hij ook nog aan de hand van testen kunnen aantonen dat hij opnieuw geschikt is om te rijden. (KBD)

Negen maanden cel en ruim zes jaar rijverbod voor ‘Schrik van Wevelgem’

Een reeks zware verkeersinbreuken, vaak onder invloed van drank en/of drugs, levert Ike M. (28) uit Wevelgem een stevige straf op in de politierechtbank. Niettegenstaande hij eerder al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, moest Ike M., zeg maar ‘de Schrik van Wevelgem’, zich in de politierechtbank verantwoorden in zo maar eventjes vijf verschillende dossiers. In één daarvan maakte hij het bont tijdens een wielerwedstrijd in Moorsele. Dat de politie er een straat had afgesloten omwille van de wedstrijd, beviel Ike M. niet. Hij gaf plankgas en reed door waar het niet mocht. Iets verderop nam hij een bocht te scherp waardoor hij tegen een auto reed. Daarbij viel één gewonde. Hij had 1,93 promille alcohol in het bloed.

In een ander dossiers stond M. terecht voor een ongeval met vluchtmisdrijf, weer onder invloed, vorig jaar in Lauwe. Met 1,64 promille alcohol in het bloed reed M. op 6 september langs de Koningin Astridlaan met zijn bestelwagen in de voorgevel van een woning. Op de plaats van het ongeval bleef zijn bumper achter. Rechter Philip Hoste veroordeelde de Wevelgemnaar tot een effectieve gevangenisstraf van negen maanden. Ike M. kreeg ook een jaar met uitstel. Hij mag in totaal zes jaar en twee maanden niet met de auto rijden. Zijn inbreuken leverden hem ook een gezamenlijke boete op van 15.720 euro.

De bestelwagen wordt verbeurd verklaard. M. moet een alcoholslot installeren, als hij weer met de auto wil rijden. Maar dat kan alleen als hij eerst ook opnieuw slaagt voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen én met goed gevolg ook medische en psychologische proeven ondergaat. (VHS)

Hele dag met kindjes rondgereden, nadien betrapt onder invloed

Een 65-jarige man uit Kortrijk die actief is in sportkringen in Harelbeke, mag van de politierechter vier maanden niet rijden omdat hij gesnapt werd met zowat 2 promille. C. had die bewuste dag in het voorjaar met zijn sportvereniging deelgenomen aan een initiatief voor het goede doel.

De man reed de hele dag rond met kindjes. Nadien had hij kennelijk grote dorst want tijdens een alcoholcontrole in Deerlijk liet hij net geen 2,1 promille alcohol in het bloed optekenen.

Dat leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank. Niet voor het eerst overigens want nog niet zo lang geleden werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. De Kortrijkzaan moest toen z’n theoretisch en praktisch rijexamen overdoen én ook medische en psychologische testen ondergaan. De man slaagde daar in en mocht dus opnieuw rijden.

Voor zijn nieuwe inbreuk veroordeelde de rechter hem tot zes maanden rijverbod (waarvan twee met uitstel), een boete van 3.200 euro en opnieuw de vier proeven, zoals de vorige keer. C. hoeft evenwel geen alcoholslot laten installeren in zijn wagen. (VHS)

Automobilist kruipt toch onder invloed achter stuur en belandt in weide

Meulebekenaar B.C. heeft een rijverbod van een maand en een boete van duizend euro gekregen voor een ongeval onder invloed.

B. was eerder dit jaar een avondje uit met vrienden en had zich voorgenomen niet meer te rijden die avond. De drank vloeide rijkelijk, maar toen puntje bij paaltje kwam, werd de man door zijn vrienden toch min of meer gedwongen om achter het stuur te kruipen. B. gaf toe, maar dat draaide verkeerd uit. Even verderop raakte hij met de wagen van een vriend van de weg en belandde in een weide. Daarbij vernielde de wagen zestien omheiningspalen. Toen de politie B. een ademtest afnam, liet de Meulebekenaar 1,8 promille alcohol in het bloed optekenen. Het leverde hem een maand rijverbod, en een effectieve boete van net geen duizend euro op. Omdat de man beseft dat rijden en drinken niet samengaan, legde de politierechter hem geen alcoholslot op. (VHS)

Geen datum op filmpje: drifters vrijgesproken

Politierechter Hoste heeft drie automobilisten vrijgesproken die gefilmd werden terwijl ze aan het driften waren op een rotonde in Rumbeke. Reden: de datum waarop de feiten werden gepleegd, is niet bekend. De advocaten van de automobilisten halen zo hun slag thuis. Hun verdediging was gebaseerd op het feit dat in de dagvaarding de datum van de overtredingen niet was opgenomen. De feiten zouden tussen 9 januari en 10 januari 2018 gebeurd zijn. “Onze cliënten kunnen dan ook niet zeggen wie er achter het stuur zat”, stelden de advocaten. “In hun vriendenkring worden wagens wel vaker uitgeleend. Een exact tijdstip van de overtreding is daarom onontbeerlijk - al is zelfs in dat geval lang niet zeker dat onze cliënten zich kunnen herinneren wie toen reed.”

De rechter volgde de redenering van de advocaten en sprak Thomas T. (29), Thibault L. (33) en Laurent M. (28) vrij. Thomas T., de eigenaar van de paarse Porsche op de beelden, werd wel in een ander dossier veroordeeld, voor driften op de rotonde aan het station van Roeselare. (VHS)