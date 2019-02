“Pret A Manger opent binnenkort eerste vestiging in ons land” KVDS

06 februari 2019

18u20 0 De bekende restaurantketen Pret A Manger komt naar ons land. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo. Er zou een eerste zaak openen in het station Brussel-Zuid - aan de vertrekhal van de Thalys - en mogelijks ook een in het Centraal Station.

Pret A Manger telt op dit moment 530 zaken in 10 verschillende landen: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongkong, Frankrijk, China, Dubai, Denemarken, Singapore, Duitsland en Nederland. Het heeft een profiel dat aan dat van de Belgische restaurantketen Exki doet denken: je kan er terecht voor een snelle, gezonde en verse hap, zoals ontbijtgranen, soepen, sandwiches en wraps. Dat hoeft niet te verbazen want de oprichters van Exki maakten er nooit een geheim van dat ze zich lieten inspireren door Pret A Manger.

Thalys

Volgens welingelichte bronnen van L’Echo zou de Britse keten nu van plan zijn om een eerste vestiging te openen in ons land, meer bepaald in Brussel. Een eerste zou er komen tegenover de vertrekhal van de Thalys, op de plaats van ‘Sam’s Café’. Er zou daarnaast ook bekeken worden of er een filiaal kan openen in het station Brussel-Centraal.





Bij het hoofdkantoor in Groot-Brittannië klinkt het voorlopig echter alleen “dat er in Brussel opportuniteiten onderzocht worden”.