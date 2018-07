"Premier Michel woont halve finale tegen Frankrijk bij" bvb

08 juli 2018

13u10

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel zal volgens de Franse krant Journal du Dimanche dinsdag aanwezig zijn in Sint-Petersburg voor de halve finale tussen Frankrijk en België op het WK voetbal, aan de zijde van de Franse president Emmanuel Macron. De krant publiceerde vandaag een gesprek met Michel, waarin ook zijn Franse ambtsgenoot Edouard Philippe aan het woord komt.

De premier is opgewonden om de twee buurlanden tegen elkaar te zien spelen op Russisch grondgebied. "We zijn langs beide zijden van onze gemeenschappelijke grens goed in het hanteren van plagerij, spot en humor", aldus Michel over de relatie tussen Belgen en Fransen. "Wij vinden de Fransen vaak pretentieus en de Fransen hebben de neiging om ons ridicuul te vinden, vooral door ons accent. Maar zelfspot is ook een kwaliteit die we delen."

De Franse premier, die wijst op zijn Vlaamse wortels via zijn moeder die uit Rijsel afkomstig is, zet in op een overwinning voor Frankrijk met 3-1, aldus nog de krant. Hij zal dinsdagavond de wedstrijd weliswaar op kantoor volgen, terwijl het erop lijkt dat zijn Belgische ambtsgenoot ter plaatse gaat, ondanks de NAVO-top in Brussel op woensdag en donderdag. Zaterdagnamiddag zei zijn woordvoerder Frédéric Cauderlier nog dat de vraag over een eventuele aanwezigheid van de premier in Sint-Petersburg "open" is, maar nog niet beslist, gezien "de heel complexe agenda" van volgende week.

Koning Filip zal ook naar Rusland gaan voor de historische halve finale van de Rode Duivels, zo is tijdens het weekend uit goede bron vernomen. Gisteren weigerde het paleis nog dat te bevestigen.