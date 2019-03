Premier Michel “gechoqueerd": zonder regering in lopende zaken had Francken “waarschijnlijk ontslag moeten nemen” TT

14 maart 2019

15u54

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 14 Premier Charles Michel (MR) noemt de feiten in het rapport van minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) over de humanitaire visa “ernstig en choquerend”. Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had volgens Michel waarschijnlijk ontslag moeten nemen, als de N-VA in december niet al zelf uit de regering was gestapt, zei de premier vanmiddag in de Kamer.

"De feiten die we gisteren in de commissie hebben gekregen, zijn bijzonder ernstige feiten. Ik ben gechoqueerd door de informatie die we gehoord hebben”, zei Michel. “Het was misschien een vorm van geluk voor een staatssecretaris, die met deze feiten waarschijnlijk zonder een regering in lopende zaken ontslag had moeten nemen.”

De Block stelde gisteren in de bevoegde Kamercommissie de resultaten voor van een onderzoek dat ze heeft laten voeren naar de toekenning van de humanitaire visa onder haar voorganger Francken. De Block sprak over “een systeem dat gedoemd was om tot problemen te leiden”. Het onderzoek kwam er na de verdenkingen van fraude door tussenpersoon Melikan Kucam, gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen.

“Het is duidelijk dat het systeem is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn”, aldus De Block nog. “Er is veel onduidelijkheid over de gehanteerde criteria en de manier waarop de personen geselecteerd werden. Daardoor werd de procedure kwetsbaar en verhoogde die het risico op misbruik.”

Voor de minister is het gebruik van deze procedure “niet voor herhaling vatbaar”. “Tussenpersonen die geen screening ondergaan, die lijsten mogen afgeven op het kabinet van wie men een visum krijgt, zonder dat er een voorafgaandelijk onderzoek gebeurt door de diensten, dat is vragen om problemen. Als je weet dat zo’n visum in bepaalde landen meer waard is dan de lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.”

De Crem vraagt controle Syriërs

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal een controle vragen van de Syriërs die onder Francken een humanitair visum kregen. De federale politie zal ook een snelle screening doorvoeren van de persoon die betrokken zou zijn geweest bij misdaden van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.

Volgens de methode waarbij tussenpersonen met namenlijsten werkten, kregen 1.502 mensen een humanitair visum. Uit het onderzoek van de administratie bleek dat er 1.150 daarvan asiel hebben aangevraagd. Het merendeel heeft dat ook gekregen of hun dossier is in onderzoek. 121 personen kregen hun visum, maar van hen is niet geweten waar ze zijn. Bij de mensen die via Kucam een visum kregen heeft minder dan de helft internationale bescherming gekregen. Ondertussen gaat het verhaal dat één persoon betrokken zou zijn geweest bij misdaden van het regime-Assad.

De Crem bevestigde dat de federale politie nooit heeft gevraagd een controle door te voeren in het kader van die humanitaire visa. Hij heeft minister De Block intussen gevraagd de lijst met meer dan 1.000 namen door te sturen, in de eerste plaats de 121 die geen asiel hebben aangevraagd. Zijn diensten hebben de Dienst Vreemdelingenzaken ook gevraagd naar de identiteit van de mogelijke misdadiger om een snelle screening door te voeren.

Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) vroeg zich af of deze cijfers ooit aan het licht zouden zijn gekomen mocht de regering niet zijn gevallen na het vertrek van N-VA. “Er zijn te weinig checks and balances”, vond hij.