"Praat vroeg genoeg met je kinderen over porno" FT

26 mei 2018

07u12

Bron: Het Nieuwsblad 12

Een raad voor wie tienerkinderen heeft: praat vroeg genoeg over porno - misschien al als ze 12 zijn. Dat zegt professor Paul Enzlin (KU Leuven). Hij is gespecialiseerd in seksuele opvoeding. Uit een nieuwe studie blijkt dat jongens al vanaf 12,6 jaar en meisjes op 13,7 jaar pornografische beelden te zien krijgen. 115 Belgische jongeren tussen 12 en 18 werden daarvoor bevraagd. Voor hun achttiende verjaardag hebben 91 procent van de jongens en 61 procent van de meisjes al eens porno gekeken. Al is dat niet altijd omdat ze bewust op zoek gaan naar de beelden. “Op zo'n jonge leeftijd stoten ze er vaak eerder toevallig op, door bijvoorbeeld zoektermen met een dubbele betekenis in te tikken. Feit is wel dat ze er vandaag makkelijker toegang toe hebben. Het kan een oplossing zijn om de pornosites te blokkeren op de toestellen die kinderen gebruiken, maar straf ze niet als je ze dan toch betrapt", klinkt het nog.