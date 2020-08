“Positieve coronacijfers maskeren belangrijke regionale verschillen” KVDS

07 augustus 2020

12u28 1 De stijging van het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in ons land lijkt te vertragen, maar viroloog Steven Van Gucht maant toch aan tot enige voorzichtigheid. “De trend maskeert enkele belangrijke regionale verschillen”, klinkt het.

Tijdens de coronabriefing vrijdag meldde Van Gucht dat de stijging van het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus over het hele grondgebied lijkt te vertragen, van een verdubbeling naar een stijging met 50 procent op wekelijkse basis. “Dat is positief, maar we moeten toch opletten, want de trend maskeert enkele belangrijke regionale verschillen”, klinkt het.

Antwerpen

In Antwerpen is de sterke toename in het aantal besmettingen flink teruggevallen, tot maar 10 procent per week. “Dat is goed”, volgens Van Gucht. “Dat betekent dat de maatregelen in Antwerpen vruchten afwerpen. Daarentegen zien we wel dat in bepaalde andere gebieden, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de groei nog steeds zeer sterk is, met een toename van 150 procent op wekelijkse basis. Die sterke toename zien we nog op andere plaatsen op ons grondgebied.”



Goed nieuws is er dan weer uit West-Vlaanderen en Limburg, waar er ook een daling is van de weekgemiddelden.



Volgens Van Gucht is de toestand nog niet zo dramatisch als in maart en april. Dat is te danken aan de verhoogde testcapaciteit. “We zijn veel beter in staat om de ijsberg onder water te zien liggen. Het is belangrijk om tijdig te handelen, voordat hij boven water komt en veel schade gaat aanrichten. We mogen niet vergeten dat het virus nog even gevaarlijk is als in februari en maart. We mogen het geen vrije baan geven.”

Want ondanks de verhoging van het aantal testen, is de stijging in de cijfers volgens de viroloog heel reëel. “We testen meer, maar het percentage positieve gevallen is ook fel gestegen. Dat wijst op een reële stijging van het aantal gevallen, die niet alleen te wijten is aan de toename van het aantal tests.”

