‘Pornofilm’ van Goedele Liekens helemaal niet wat het lijkt: Child Focus lanceert uiterst schokkende campagne tegen kindermisbruik Beelden van kindermisbruik: Child Focus trekt aan de alarmbel Redactie

17 november 2019

19u00

Bron: Child Focus 54 Onthaalde u het nieuws over de ‘pornofilm’ geregisseerd door seksuologe Goedele Liekens met enig gegniffel? Dan zal het lachen iedereen snel vergaan als ze klikken op de link van die film - ‘Chalet’. Kijkers komen immers niet op een gewone pornofilm terecht, maar op een expliciete reconstructie van werkelijke beelden van seksueel kindermisbruik, waarbij een scène werd nagespeeld door volwassenen. Zo wil Child Focus de problematiek aankaarten en taboes breken. “Het aantal meldingen van misbruikbeelden stijgt exponentieel, zowel wereldwijd als in België. Deze problematiek is schokkend, maar is realiteit. Hoog tijd om er een topprioriteit van te maken.”

Ter gelegenheid van 18 november, de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, lanceert Child Focus vandaag de opvallende campagne. De video - opgelet, schokkende beelden - is terug te vinden op de campagnepagina www.chaletfilm.be

Wakker schudden

Door originele beelden - dit is echt gebeurd met een kind van acht jaar oud - expliciet te laten naspelen door volwassenen, wil Child Focus een schokeffect creëren om iedereen, zowel het grote publiek als de beleidsmakers wakker te schudden en de grootste misvatting op dit vlak uit de wereld te helpen: kinderporno is geen porno; elke foto of video is het bewijs van vreselijk seksueel misbruik waarbij kinderen van vlees en bloed betrokken zijn. Achter elk beeld schuilt een misbruikt kind, een slachtoffer dat er nooit meer in slaagt om deze gebeurtenis te vergeten en het misbruik voor het leven meesleurt. “En dat meisje van acht jaar oud, dat kan jouw buurmeisje, jouw nichtje of het kind dat altijd speelt op het nabije basketbalpleintje zijn.”

“Iedereen moet zich bewust zijn van deze vorm van misbruik en uitbuiting die dagelijks plaatsvindt in onze maatschappij”, zo klinkt het. “Bovendien worden deze beelden wereldwijd massaal gedeeld.” Door op deze manier mensen wakker te schudden wil Child Focus hen aansporen om dit soort beeldmateriaal te melden op de website stopchildporno.be (dat kan ook anoniem). “Hiermee willen we onze beleidsmakers ook aanzetten om er een topprioriteit van te maken en als dusdanig in het toekomstige regeerakkoord op te nemen. Productie, bezit, verspreiden en bekijken van dergelijke beelden is strafbaar, maar deze problematiek blijft helaas te onzichtbaar. Het is hoog tijd om de strijd tegen dit onrecht ten volle aan te gaan.”

Het topje van de ijsberg

In 2018 ontving Child Focus 1.728 meldingen (+136% versus 2017) waarvan 530 daadwerkelijk als beelden van seksueel misbruik van kinderen werden beschouwd. Daarnaast ontving de Belgische Federale Politie 18.000 meldingen van de techindustrie, waarvan 42% als misbruik werden gekwalificeerd. Deze cijfers zijn helaas maar het topje van de ijsberg, en stijgen exponentieel. Veel beelden worden niet gemeld en staan nog online. Wereldwijd schat men dat elke dag meer dan 19 miljoen beelden online worden uitgewisseld.

Stop it Now!

In tweede instantie wil de campagne mensen die op zoek gaan naar beelden van seksueel kindermisbruik wijzen op de strafbaarheid en schadelijkheid van hun gedrag en oproepen om dringend hulp te zoeken om dit gedrag te veranderen. Hiervoor kunnen ze anoniem en vertrouwelijk terecht bij ‘Stop it Now!’. Stop it Now! biedt via telefoon, e-mail, chat en een online zelfhulpwebsite, ondersteuning en hulp bij het stoppen van dit misbruikgedrag. Want stoppen is mogelijk.

De medewerking van Goedele

Goedele Liekens was nauw betrokken bij de campagne. Als klinisch psychologe, seksuologe, politica en bekende tv-persoonlijkheid is ze al zeer lang mee bezig met de strijd tegen seksueel misbruik. Al 15 jaar dient ze ook als UNFPA Goodwill ambassadrice bij de Verenigde Naties. “Het werd tijd dat ik de strijd ook in België aanvatte”, stelt Goedele over de campagne.

Child Focus laat ook slachtoffers van kindermisbruik aan het woord. “Ik hoop een voorbeeld te zijn voor anderen”, vertelt Laurie, die moedig haar eigen verhaal uit haar kindertijd uit de doeken doet. “Ik ben een slachtoffer. Maar ik ben ook een volwaardig persoon.”