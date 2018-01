Politie zoekt gewapende overvaller die toesloeg rond Leuven, Brussel en Charleroi mvdb

11u22

Bron: Federale politie 60 Federale politie De federale politie en het parket van Charleroi zijn op zoek naar een man die verdacht wordt van meerdere gewapende overvallen in de regio rond Leuven, Brussel en Charleroi.

De dader is vermoedelijk rond de dertig jaar oud. Hij is normaal gebouwd en is ongeveer 1m75 groot. Hij heeft kort donker haar en een fijne snor. Hij ziet er verzorgd uit en spreekt Frans.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.

U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu .