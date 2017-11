"Politie wist al op voorhand dat betoging in Brussel uit de hand kon lopen" avh

18u40

Bron: VRT NWS 0 Photo News De Brusselse politie had informatie dat de betoging gisteren op het Poelaertplein uit de hand kon lopen. Dat zegt Hans Messiaen van de dienst die betogingen screent en begeleidt. "Er zijn berichten onderschept waaruit bleek dat een aantal jongeren de manifestatie wilde misbruiken om amok te maken", klinkt het.

Gisteren liep het al voor de derde keer in korte tijd mis in Brussel. Een betoging op het Poelaertplein mondde al snel uit in nieuwe rellen. Maar volgens Hans Messiaen mocht dat geen verrassing zijn. De politie onderschepte onder meer een sms die opriep om rellen te ontketenen.

Wie juist achter de oproep zat, moet nog onderzocht worden. "Bij de identificatie van de vorige twee rellen was het voornamelijk een deel van de moslimgemeenschap in Brussel die betrokken was bij de feiten", zegt Messiaen aan VRT NWS. "En nu zijn er sterke aanwijzingen dat het uit hetzelfde milieu komt als de vorige rellen", zegt Messiaen. Hij voegt er wel aan toe dat er geen specifieke groepering achter de rellen zou zitten.

Waarom werd de betoging dan niet verboden? “Het is onze taak om een risicoanalyse te voeren, die wij dan doorgeven aan de bestuurlijke overheid, meer bepaald de Brusselse burgemeester Philippe Close", aldus Messiaen aan VRT NWS. "Hij moet dan beslissen, dat is niet onze taak."