"Plopsaqua Mechelen krijgt een afgescheiden, klassiek zwembadgedeelte" jv

27 augustus 2018

18u50

Bron: belga 2 Als het Plopsaqua-zwempark op Mechelen-Zuid er komt, moet er naast het waterpretpark ook een neutraal zwemgedeelte voor baantjes en watersporten in het gebouw komen. Dat is een van de randvoorwaarden die het stadsbestuur aankondigde. Het bosoppervlak dat voor het complex zou moeten sneuvelen, blijft volgens de bevoegde schepenen tot het minimum beperkt.

Tijdens de superministerraad van eind juli gaf de Vlaamse regering groen licht voor de samenwerking van Technopolis en Plopsa Groep voor de bouw van een subtropisch zwemparadijs op de site. Het complex zou het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart, dat aan renovatie toe is, vervangen. "De noodzakelijke renovatie van het huidige zwembad is zo ingrijpend dat een nieuw zwembad goedkoper is", klinkt het.

Het Mechels stadsbestuur gaf tijdens een persconferentie antwoord op de bekommernissen van de plaatselijke oppositie, actiegroepen en buurtbewoners. Op financieel vlak verzekerde schepen van sport Walter Schroons (CD&V) dat de stad niet zal betalen voor een commercieel waterpark, maar enkel betaalt voor de uitbating van een klassiek, neutraal en afgescheiden zwembad op dezelfde site.

Miljoen euro

Daarvoor voorziet de stad jaarlijks ongeveer een miljoen euro, wat overeenkomt met de exploitatiekost van een eigen zwembad. "Bovendien sparen we dan de investeringskost van 15 miljoen euro uit, die we zouden moeten neertellen als we zelf een nieuw zwembad zouden bouwen."

Door de financiële bijdrage van de stad zullen Mechelaars aan een verminderd tarief het zwembad kunnen bezoeken. "De prijzen voor inwoners blijven ongeveer dezelfde als die van vandaag. Ze zwemmen in een nieuw en modern zwembad en hebben met hun ticket ook gratis toegang tot het Plopsaqua waterpark", zei Open Vld-schepen Koen Anciaux.

Buurtbewoners hadden geklaagd dat voor het zwembad een kostbaar bos moet sneuvelen, maar in de plannen van de stad blijft minstens 75 procent van het groen op het terrein gevrijwaard. "De oudste bomen op het zuiden van het terrein blijven sowieso staan", verklaarde schepen Marina De Bie (Groen). "De groene buffers op het terrein blijven ook behouden en worden waar mogelijk bebost en verbreed."