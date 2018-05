"Plop, Maya de Bij en de Smurfen schaden gezondheid van kinderen": Greenpeace klaagt charcuterie met kinderidolen aan IB

Bron: Belga 8 Greenpeace wil dat charcuterie niet langer met bij kinderen populaire figuurtjes wordt aangeprezen. De milieuorganisatie liet bekende vleeswaren met onder meer Samson, Plop, Maya de Bij en De Smurfen testen in een onafhankelijk labo en analyseren door twee kinderdiëtisten.

"Charcuterie die door kinderidolen wordt aangeprezen, blijkt even ongezond als andere charcuterie in de supermarkt", luidt het. Greenpeace roept de bedrijven achter de merknamen op om gezonde alternatieven in de verf te zetten.

Concreet liet Greenpeace zes vleeswaren analyseren die gepromoot worden met bekende kinderfiguren: hespenworst met Samson, kipfilet met K3, gevogelteworst met Maya de Bij, gevogelteworst met Plop, superieure ham met de Smurfen en knackworstjes met de Smurfen. "Er blijkt nauwelijks een verschil tussen bewerkt vlees dat zich met populaire figuurtjes naar onze kinderen richt, en andere charcuterie in de supermarkt", zegt de milieuorganisatie. "Ook hierin vinden we een hoog zoutgehalte, verzadigde vetzuren, nitrieten en fosfaten terug. Bovendien komt de informatie op het etiket niet altijd overeen met wat er werkelijk in de producten zit."

Rode restgroep

"Bewerkt vlees staat buiten de voedingsdriehoek, in de rode restgroep met vette en gesuikerde producten. Het kan bij overconsumptie de gezondheid schaden", legt Sebastien Snoeck van Greenpeace uit. "Dat geldt nog meer voor kinderen, die een ander metabolisme hebben. Hun aanbevolen dagelijkse dosis zout bijvoorbeeld ligt aanzienlijk lager dan bij volwassenen."

Overconsumptie van bewerkt vlees wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op darmkanker, beroerte en diabetes. Daarnaast bevatten fijne vleeswaren ook veel zout, wat het risico op een hoge bloeddruk verhoogt, en soms ook te veel vet, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten en overgewicht. Daarnaast wijst Greenpeace ook op de negatieve impact van vleesconsumptie op ons klimaat en het milieu.

Plantaardig broodbeleg

Greenpeace roept de bedrijven achter de merknamen, Studio 100 (Samson, Plop, Maya de Bij, K3) en IMPS (De Smurfen), op om hun merken niet meer te laten gebruiken voor vleeswaren. "We vragen hen om hun figuurtjes te gebruiken om plantaardig broodbeleg te verkopen", luidt het.

In een reactie op het onderzoek laat IMPS aan Greenpeace weten dat het de licenties met het bedrijf dat de smurfencharcuterie maakt, heeft stopgezet en dat de producten niet langer worden verkocht. "We juichen de beslissing van IMPS toe, al is het jammer dat het bedrijf niet overstapt op een vegetarisch alternatief", aldus Greenpeace.

Cijfers

Over hoeveel charcuterie kinderen precies eten in ons land, zijn geen cijfers bekend. Er zijn wel cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) over de totale consumptie van bereidingen op basis van vlees. Zowel in de leeftijdscategorie 3-5 jaar, als in de categorieën 6-9 jaar en 10-13 jaar overschrijdt de gemiddelde wekelijkse consumptie de aanbevolen hoeveelheid.