'Ploeterende' lerares richt via open brief wanhoopskreet tot Crevits: “Mijn lijf is kapot, wanneer zorgt u voor mij?” SPS

10 januari 2019

09u31

Bron: Belga 0 "Wij hebben al zo hard gevochten, mevrouw de minister (...) Mijn lijf is kapot, wanneer zorgt u voor mij? Wanneer zorgt u voor ons? " Met die wanhoopskreet richt een 'ploeterende' lerares zich donderdag in een opiniestuk in De Standaard rechtstreeks tot Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om de nood te klagen van de onderwijsmensen. De minister zegt in een reactie dat ze de klachten begrijpt en wijst op de maatregelen die tegemoet komen aan de verzuchtingen.

In haar open brief schetst Caroline Van Nieuwenhuyse haar loopbaan in het onderwijs. Ze begon als lerares basisonderwijs en werd daarna zorgcoördinator, pedagogisch staf­medewerker en directeur.

Als klasleerkracht werd Van Nieuwenhuyse geconfronteerd met "de hele opvolgingsplicht en administratieve verantwoordingsgekte, al dan niet netjes geordend in het zorgcontinuüm". In de scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs was Van Nieuwenhuyse getuige van "de onvoorwaardelijke overgave van zoveel kompanen". Maar dan zorgde de vluchtelingencrisis voor nieuwe uitdagingen, "en alsof dat nog niet genoeg was, kwam onze koepel ook nog eens met een nieuw leerplan aandraven".

Hondenjob

Vervolgens werd ze directeur in een stadskernschool in Sint-Niklaas. "Het beroep van directeur basisonderwijs is - met alle respect - een hondenjob", stelt Van Nieuwenhuyse vast. "En neen, de stroop aan de baard met zogezegde loonsverhoging en de luttele uurtjes ondersteuning veranderen daar niets aan. Maar het staat goed, zo vlak voor de verkiezingen."

"De klaspraktijk staat bol van de druk, de regeltjes, de verwachtingspatronen. Ze is meer dan ooit onderhevig aan steeds sneller op elkaar volgende onderwijsvernieuwingen", diagnosticeert Van Nieuwenhuyse het Vlaamse onderwijs vandaag. "Uw directeurs hebben amper de tijd om even te ademen, om 'mens' te zijn", luidt de conclusie. "En de zorgcoördinator krijgt er al te vaak de opvolging bij die de directeur niet meer gedaan krijgt. Zegt u me dan eens, mevrouw de minister: wie blijft er dan nog over om ons te ondersteunen? “

De krant vroeg de minister Crevits om een reactie. "Ik begrijp de verzuchtingen", zegt Crevits. "Het verhaal laat me niet onberoerd." En de minister wijst vervolgens op maatregelen die al genomen werden, zoals "een sterke cao, die naast loonmaatregelen ook voor meer werkzekerheid én aanvangsbegeleiding zorgt" en de inzet van ondersteuners en meer administratieve ondersteuning voor de directeurs. Crevits geeft toe dat daarmee niet alles opgelost is. "Daarom ligt er een meerjarenplan voor het basisonderwijs op de tafel in het Vlaams Parlement en wordt het langverwachte tijdsbestedingsonderzoek nu als basis gebruikt voor verdere loopbaanmaatregelen."