'Plan' geslaagd: twee jaar cel voor overvaller apotheek die terug naar de gevangenis wilde

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 31-jarige Oostendenaar veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor een gewapende overval op een apotheek. Kim J. verklaarde dat hij de feiten pleegde, omdat hij terug naar de gevangenis wilde. De buit bedroeg amper 110 euro.

Op 26 juni 2017 stapte de beklaagde gewapend met een vouwmes een apotheek in de Dokter Verhaeghstraat in Oostende binnen. J. bedreigde de apothekeres en eiste de inhoud van de kassa. Het slachtoffer probeerde de diefstal te voorkomen, waardoor het zelfs even tot een schermutseling kwam. Uiteindelijk verliet de overvaller met een buit van amper 110 euro de apotheek. De politie kon de verdachte even later al inrekenen in de buurt van zijn woning.

Drugsverslaving

Kim J. was absoluut niet aan zijn proefstuk. In januari 2016 was hij voor een hele reeks diefstallen en een inbraak al veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Na zijn vrijlating bleef de Oostendenaar kampen met zijn verslaving aan amfetamines en heroïne. Naar eigen zeggen had J. dringend hulp nodig en pleegde hij de nieuwe feiten om terug naar de gevangenis te kunnen.