20 februari 2018

14u46

Bron: Belga 0 "Pierre Serry, jij bent de link tussen de gewone wereld en de onderwereld. Je hebt je bewogen in een wereld waar je na verloop van tijd de juiste normering verloren bent." Dat heeft Filip Van Hende, advocaat van de familie Saelens, gezegd op het proces over de kasteelmoord.

Vandaag zijn de pleidooien in de zaak van de kasteelmoord van start gegaan. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor hun rol in de moord op Stijn Saelens.

Serry zou als tussenpersoon gefungeerd hebben in de moord op Stijn Saelens. "Uw motief is bijzonder zwak. Je wilde je loyaal tonen tegenover dokter Gyselbrecht omdat hij je zieke vader zo goed begeleid heeft, maar alle proportionaliteit is weg. Koop dan een doos koeken, he", sneerde Van Hende. Hij liet aan Serry weten dat het hem een plezier zou doen mocht deze duidelijkheid scheppen over het geld dat Gyselbrecht zou overhandigd hebben. "Waarom zeg je dat nu niet? Tenzij je schrik hebt?"

"Bekentenis trekt op niets"

Van Hende kwam ook terug op de bekentenis van Serry. "Die trekt op niets. Die put die gegraven was: eerst zei je dat je daar plastic en 'brol' in wilde verbranden, later zei je dat je die toegegooid had zonder te weten dat er een lichaam in lag. Er is niets van waar, en waarom? Omdat het oorspronkelijke plan was om Saelens levend te ontvoeren zonder spoor na te laten en te executeren aan de put bij de chalet. Ver van de mensen, in de bossen."

"En wat deed die bidon waterstofperoxide daar? Toeval? Ik denk het niet. Antonius Van Bommel heeft Saelens met waterstofperoxide overgoten alvorens hem in een zeil te draaien en in de put te gooien. Die peroxide lag daar dus niet toevallig."

Van Hende vroeg een schuldigverklaring voor moord.