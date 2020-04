“Piek ziekenhuisopnames lag begin april” Joeri Vlemings

15 april 2020

12u09 1 Hebben we nu de fameuze piek van de coronapandemie in ons land bereikt? Volgens viroloog Steven Van Gucht alvast wél. “Als we kijken naar de nieuwe ziekenhuisopnames - een van de belangrijkste indicatoren - dan lag de piek waarschijnlijk ergens rond begin april”, zei hij op de persconferentie vandaag.



“Sinds begin april is het aantal ziekenhuisopnames geleidelijk aan het dalen”, zei Van Gucht. “Dat is heel goed nieuws.”

“Langs de andere kant is het ook een realiteit dat er nog heel veel virus circuleert in de gemeenschap”, waarschuwde de viroloog. “Dit virus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat als we onze discipline verliezen, als we maatregelen te snel loslaten, dat het virus dan weer gaat opflakkeren en we dan een nieuwe piek kunnen krijgen. Die stijging zullen we pas twee weken later zien. Dat is een reëel risico.”

Van Gucht drukte nog de hoop uit dat we geen effect zouden zien van het gedrag van sommigen die tijdens het lange paasweekend de teugels lieten vieren. “Dat zullen we pas in de toekomst kunnen opmeten.”



