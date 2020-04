Phishingaanvallen van nepwebsites die zich voordoen als Netflix verdubbeld MDG

03 april 2020

11u23

Bron: Belga 4 Het aantal coronagerelateerde cyberaanvallen is de afgelopen weken drastisch gestegen. Dat hebben onderzoekers van Check Point Software Technologies, wereldwijd leverancier van cyberbeveilingsoplossingen, vastgesteld. Opvallende vaststelling is dat het aantal phishingaanvallen van websites die zich voordoen als Netflix verdubbeld is net nu de mensen thuis moeten blijven.

De coronacrisis blijkt niet alleen een gevaar te zijn voor de fysieke gezondheid, maar ook voor ons digitale welzijn. Check Point Software Technologies merkt op dat het aantal cyberaanvallen wereldwijd de afgelopen twee weken van enkele honderden per dag steeg naar meer dan 5.000 op 28 maart.

Nu mensen thuis moeten zitten en veel grijpen naar streamingdiensten zoals Netflix, spelen cybercriminelen daar handig op in. Ze maken voor de domeinnaam onder meer gebruik van de officiële naam die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan het virus gaf om de herkenbaarheid te vergroten. Netflixcovid19s.com is zo een voorbeeld.

Betalingsmogelijkheden

Sommige van die websites bieden ook betalingsmogelijkheden aan, zogezegd om het abonnement te betalen. Dat is echter een phishingpoging om op frauduleuze wijze gebruikersgegevens en betalingsgegevens van het slachtoffer te achterhalen.

"Een paar weken geleden zagen we ook al een sterke stijging van het aantal phishingberichten met het woord coronavirus of mondmaskers in. Nu zien we dat er veel meer berichten zijn met Netflix.", bevestigt Andries Bomans, persverantwoordelijke van het Centrum voor Cybersecurity België.

De afgelopen twee weken schoot het aantal coronagerelateerde domeinnamen ook spectaculair de lucht in en kwamen er 30.103 nieuwe registraties bij. Daarvan zijn er 131 kwaadaardig en 2.777 verdacht.

Lees ook: Sterke stijging corona-phishing (+)