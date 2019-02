“Penris heeft alcoholprobleem”: Vlaams Belanger trekt zich terug uit politiek na trut-incident Daimy Van den Eede Rob Van herck

22 februari 2019

12u33

Bron: VTM NIEUWS, Belga 3 Jan Penris, Kamerlid voor Vlaams Belang, trekt zich tijdelijk terug uit de politiek na een incident in de Kamer gisteren. Dat bevestigt woordvoerder Klaas Slootmans aan VTM NIEUWS. Penris noemde Carina Van Cauter van Open Vld tot tweemaal toe een “trut”. Kopstuk Filip Dewinter is formeel: “Jan Penris heeft een alcoholprobleem, en het is tijd dat er maatregelen worden genomen.”

“De uithaal kadert in een groter probleem waarmee mijn goede vriend Jan Penris nu al jaren kampt en dat is alcoholverslaving”, zegt Dewinter, die Penris al 35 jaar kent. “Als er één ding goed is aan wat er gisteren gebeurd is, dan is het wel dat we eindelijk actie gaan ondernemen. Jan zal zich tijdelijk terugtrekken uit de politiek om in behandeling te gaan.”

Het incident gebeurde buiten het oog van de camera, maar Penris was uiteindelijk toch genoodzaakt zijn excuses aan te bieden nadat hij Carina Van Cauter (Open Vld) uitgescholden had. PS-Kamerlid Nawal Ben Hamou kaartte het incident aan toen zij aan het woord kwam. “Een vrouw zo uitschelden, is compleet onaanvaardbaar”, klonk het verontwaardigd.

Penris excuseerde zich, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik de situatie in Syrië aan te kaarten. “Ik weet wat wij hebben gezien in Syrië, hoe kindjes hun beentjes verliezen”, aldus Penris. “Ik nodig mevrouw Van Cauter zeker uit om eens mee te komen naar Syrië”, klonk het nog. Toch blijft het incident nazinderen, en hangen er nu gevolgen aan vast.

De 55-jarige Penris zetelt al sinds 1995 voor Vlaams Blok en Vlaams Belang in het parlement: tot 2014 in het Vlaams parlement en nadien in de Kamer. Hij was sinds 1995 ook lid van de Antwerpse gemeenteraad, behalve tussen 2012 en 2018. Bij de verkiezingen van mei staat Penris niet op een verkiesbare plaats.

