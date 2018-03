"Pedofielen zonder berouw moeten levenslang geïnterneerd worden" TK

29 maart 2018

07u32

Bron: SudInfo 24 Mensen die veroordeeld worden voor pedofiele feiten moet en na het uitzitten van hun straf levenslang geïnterneerd worden als ze geen berouw tonen. Dat is de mening van federaal parlementslid Olivier Maingain (DéFI). Hij bereidt een wetsvoorstel voor rond dat onderwerp, vertelt hij aan SudInfo.

In zijn boek 'Pourquoi libérer Dutroux' breekt advocaat Bruno Dayez een lans voor de vrijlating van Marc Dutroux. Hij wil de man ten laatste 2021 vrijkrijgen, want volgens hem heeft iedereen recht op een tweede kans. Een dader levenslang opsluiten zou niet tot de mogelijkheden mogen behoren, vindt hij.

Franstalig politicus Olivier Maingain, voorzitter van partij DéFI, is het daar absoluut niet mee eens. Als een van de eerste politici reageert hij op het boek met een opmerkelijk voorstel. Hij wil dat er hard wordt nagedacht over zedendelinquenten die feiten met kinderen hebben gepleegd, en over hoe die gestraft moeten worden. Wat hem betreft mogen zulke daders levenslang geïnterneerd worden na het uitzitten van hun gevangenisstraf als ze geen berouw tonen. "Het is tijd om grondig na te denken over de daders van seksuele aanvallen op minderjarigen", vindt hij.