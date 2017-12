'Pech' kan ook mishandeling zijn: Tongers ziekenhuis peilt met tool naar mogelijke kindermishandeling SPS

Bron: Belga 1 BELGA De spoedafdeling van het AZ Vesalius in Tongeren start met het gebruik van een screeningstool om kindermishandeling op te sporen. Aan de hand van een korte vragenlijst die de spoedverpleegkundige moet overlopen bij elke minderjarige patiënt kan een vermoeden van kindermishandeling worden vastgesteld en geregistreerd. Nadien kunnen ook vervolgstappen genomen worden.

"Heeft men het bezoek uitgesteld? Past het letsel bij het verhaal? Hebben ouder en kind een juiste interactie met elkaar? " Met deze drie vragen kan een spoedverpleegkundige van het AZ Vesalius een vermoeden van kindermishandeling vaststellen. Geeft één van de drie vragen een positief resultaat, dan wordt er een vervolgtraject opgestart.

"De tool is slechts de eerste stap in het traject, maar wel een hele belangrijke, " zegt diensthoofd pediatrie Patrick Bollen. "De spoedarts op de hoogte brengen van een positieve screening is de volgende stap. Die zal de minderjarige verder onderzoeken en als de bezorgdheid blijft wordt de kinderarts op de hoogte gebracht." Wanneer ook de kinderarts het vermoeden deelt wordt het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte gebracht. Het kind kan dan worden opgenomen op de afdeling pediatrie om de situatie verder te onderzoeken, terwijl het kind veilig is.

Spoedverpleegkundige Koen Minschart ontwikkelde de tool als afstudeerproject voor zijn bachelor na bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg. Hij baseerde zich onder meer op bestaande tools uit Nederland, daar is een screeningstool op elke spoedafdeling sinds 2011 verplicht. "Met deze vragenlijst wordt geen diagnose gesteld, maar door de tool te implementeren in de bestaande software moet elke spoedverpleegkundige bewust stilstaan bij de mogelijkheid van kindermishandeling", aldus Minschart. "Het is nu een vast onderdeel van onze taken, zoals het aandoen van een identificatiebandje."

Om de screeningstool correct te kunnen gebruiken volgden alle spoedverpleegkundigen van AZ Vesalius een opleiding over het herkennen van signalen, welke letsels normaal zijn op welke leeftijd en welke niet, en over de te nemen vervolgstappen bij een positief resultaat van de screeningstool.