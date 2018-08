'Peace to the World' halfweg richting 10.000 bezoekers KVE

25 augustus 2018

23u15

Bron: Belga 0 Het vredesevenement 'Peace to the World' onder curatorschap van Wim Opbrouck wist iets over halfweg omstreeks 20 uur, al ruim 8.000 bezoekers te lokken. Het evenement maakt deel uit van GoneWest, het herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen rond de Eerste Wereldoorlog.

Om 14 uur, toen De Propere Fanfare de aftrap gaf, stonden al honderden mensen op de Markt van Ieper. "Halfweg zeker een beklijvend moment. Het opzwepende concert van De Propere Fanfare die de hele Markt in beweging zette, werd gevolgd door "1.000 soldaten" van Willem Vermandere. Een eerste diep moment van reflectie", aldus curator Wim Opbrouck. Doorheen de avond kwamen alsmaar meer mensen het gratis herdenkingsevenement volgen.

Een ander hoogtepunt was het optreden van Brihang die kinderen van een schooltje van het gehucht Madonna, bij Langemark-Poelkapelle, had meegebracht. Ze maakten zelf een stukje "slam poetry" die ze brachten op het podium, tot groot jolijt van de inmiddels duizenden muziekliefhebbers. Ook de Schot Donovan kreeg de hele markt aan het zingen met zijn "Mellow yellow".

Alle artiesten wilden er bij zijn op dit evenement, maar Willem Vermandere maakte wel een kanttekening. "Eigenlijk hadden we hier niet moeten staan", aldus Vermandere die wees op de zinloosheid van oorlog. Ook Wim Opbrouck was die gedachte toegedaan. "Vrede klinkt vaak als een utopie, misschien zelfs als een naïeve boodschap", zei hij. Maar dat hij alle mensen samenkreeg voor dit moment van reflectie maakte ook een beer als Opbrouck broos. "Zag je de mensen kijken naar de Last Post? Hoe beklijvend was dat?", besloot hij.

Exacte cijfers zijn er niet, maar het plein vult zich bij ieder optreden met duizenden mensen. De organisatie meent dat ze halfweg al rond de 8.000 bezoekers zaten. Het hoogtepunt wordt Arsenal en uiteraard de slotrede van Wim Opbrouck zelf die 'We Shall Overcome' zal spelen.