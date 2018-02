'Patiënt' vermoordde huisarts in koelen bloede: "Als een beest afgeslacht uit wraak" Parket vordert 30 jaar cel LSI AVH HA

28 februari 2018

14u01

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 1 Op het proces rond de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem is vandaag de maximumstraf van dertig jaar cel en tien jaar ter beschikking stelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd. De openbare aanklager zag geen verzachtende omstandigheden. Op het proces namen ook de twee dochters en de 87-jarige schoonmoeder van het slachtoffer het woord.

Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 met twee messteken vermoord tijdens een huisbezoek bij zijn patiënt Danny Samyn (56) uit Ingelmunster. Binnen de twee minuten na de steken liet de huisarts het leven, verklaarde wetsdokter Werner Jacobs. Eén van de messteken bleef 11,5 centimeter diep in de hals steken.

Samyn handelde uit wraak en machtswil. De ultieme macht: beschikken over leven en dood Meester Vandenbussche

De eerste burgerlijke partij opende met een ijzig pleidooi dat meer dan een uur in beslag nam. Daarbij ging de advocaat op zoek naar een motief. "Hij handelde uit wraak en machtswil. De ultieme macht: beschikken over leven en dood", aldus advocaat Kristiaan Vandenbussche. De advocaat nam het niet dat Samyn zei dat hij in een opwelling handelde. "Hij had alles minutieus voorbereid. Het mes lag klaar op de tafel, meerdere zelfs, de reistas was gemaakt, er was geld afgehaald. Er lag zelfs een vers t-shirt klaar." Hij verwees ook naar bekentenissen die Samyn in een onbewaakt moment had gedaan. Zo zou hij verklaard hebben dat hij Patrik Roelandt had gelokt door te doen alsof hij pijn had aan zijn rug, en hij zou zelfs gezegd hebben dat hij zeer bewust en weloverwogen handelde.

"Ik ga een toer spelen en ze gaan nog van me horen"

Kort ervoor was Samyn al eens opgepakt voor wapenbezit. De man werd onder voorwaarden vrijgelaten, maar hij kon volgens de advocaat niet verkroppen dat de wapens, het geld en goud werden meegenomen tijdens de inval en dat zijn deur was kapotgemaakt. Na die feiten zei hij tegen een vriend: "Ik ga een toer spelen en ze gaan nog van me horen". Tegen andere buurtbewoners verklaarde hij dat de eerste die zijn huis zou binnenkomen eraan zou gaan. "Wie binnenkomt, komt er nooit meer uit."

Daarmee wees de burgerlijke partij naar duidelijke voorbedachte rade. "Maar ook voorbedachte rade op korte termijn. Er zat toch ook een tijdje tussen de eerste messteek en de fatale steek?", aldus Vandenbussche.

Volgens het parket was Samyn vooral ook boos op dokter Roelandt omdat hij de intentie had hem te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

"Hij wist ook goed wat hij deed", vervolgde Vandenbussche. "Hij deed een ander t-shirt aan en ging weg, met zijn reistas, kraakte zijn gsm in twee en gooide die in een kanaal en ging naar zijn advocaat. En tijdens zijn verhoor is hij niet verward. Hij antwoordt en reageert normaal. IJskoud en koelbloedig. En waarom pleegde hij de feiten? Omdat zijn macht was aangetast en uit wraak, tegen de maatschappij, het systeem en de dokter", besloot de eerste burgerlijke partij die aan het woord kwam.

De advocaat vraagt een schadevergoeding van 50.000 euro voor weduwe Catheline Verstraete en 7.500 voor de moeder.