"Passagiers Eurostar Amsterdam-Londen moeten in Brussel uitstappen voor paspoortcontrole"

06 februari 2018

19u17

Bron: Belga Reizigers die vanuit Nederland met de Eurostar naar Londen willen reizen, zullen vermoedelijk tot 2020 moeten uitstappen in Brussel voor grens- en veiligheidscontrole. Dat schrijven Nederlandse media na een brief van de Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer in Den Haag.

De Eurostar-verbinding Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Londen gaat vermoedelijk in de lente van start. In de stations Amsterdam en Rotterdam worden de nodige faciliteiten gebouwd om veiligheids- en grenscontroles uit te voeren op de opstappende passagiers, want wie naar Londen reist, verlaat de Schengenzone.

Maar die infrastructuur zal enkele jaren ongebruikt blijven, omdat de nodige afspraken met de betrokken landen (Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) nog niet rond zijn.

"In een tijdsgewricht waarin alle landen vanwege terreurdreiging en migratiestromen belangrijke waarde hechten aan grenscontroles en beveiliging, moet dit uiteraard zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokken landen en uitvoeringsorganisaties gebeuren. Dit kost tijd", schrijft van Veldhoven. De staatssecretaris hoopt dat tegen 2020 een "directe verbinding" (waarbij Nederlandse reizigers niet gecontroleerd moeten worden in Brussel, red.) tussen Nederland en Londen in voege kan treden.

Eurostar zelf gaat er nog altijd vanuit dat de route Amsterdam-Londen in de lente van dit jaar opgestart kan worden. De operationele voorbereidingen liggen op schema en de treinen zijn in de vier betrokken landen toegelaten. Maar de nieuwe route zal in eerste instantie dus geen "directe verbinding" zijn.

Initieel was overigens gepland dat reizigers vanuit Nederland in Brussel zouden uitstappen voor veiligheids- en grenscontrole, maar in 2016 werd beslist dat de controles toch in de Nederlandse stations zouden gebeuren.

Vanuit Londen is er geen probleem. Reizigers worden in Londen gecontroleerd en moeten in Brussel niet meer uitstappen omdat ze dan al in de Schengenzone zijn.