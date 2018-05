"Pas op voor coaches die hulp bieden bij burn-outklachten" TTR

Bron: Belga 0 Burn-outcoaches zijn vaak onvoldoende opgeleid om psychisch leed aan te pakken en bovendien verwijzen ze te weinig door naar een arts of een klinisch psycholoog. In de praktijk loopt er dan ook heel wat mis, zo waarschuwt de consumentenorganisatie Test-Aankoop vandaag.

Test-Aankoop ging langs bij 79 coaches verdeeld over België. Hun proefpersonen zochten hulp voor een burn-out, maar simuleerde klachten die in de richting wezen van een depressie, een trauma of een alcoholprobleem.

De focus lag op coaches zonder diploma klinische psychologie of geneeskunde. Zij mogen geen diagnose stellen en moeten de patiënten daarvoor doorverwijzen naar een arts of een klinisch psycholoog. Slechts vier op de tien van de bezochte coaches deden dat. Ook onder de coaches die erkend zijn door de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches, werd er veel te weinig doorverwezen, aldus de consumentenorganisatie.

Nalatigheid

De cijfers zijn verontrustend, zegt Test-Aankoop. "De coaches kregen iemand over de vloer met alarmsymptomen die smeekten om een doorverwijzing. Die werden niet herkend of gewoonweg genegeerd. Een grote nalatigheid, wetende dat psychische stoornissen kunnen verergeren wanneer ze over het hoofd worden gezien of fout worden behandeld."

De coaches gebruiken ook bedenkelijke methoden om burn-outs te bestrijden. Een op de vier raadde kruidenmiddeltjes of voedingssupplementen aan, en de onderzoekers botsten ook op coaches die edelstenen, paarden of kinesiologie gebruikten.

Misbruik

In Vlaanderen en Brussel stelde de consumentenorganisatie bovendien misbruik met loopbaancheques vast. Die mogen niet gebruikt worden voor de behandeling van psychisch leed, maar 24 coaches stelden voor om de begeleiding met door de overheid gesubsidieerde loopbaancheques te betalen.

Test-Aankoop vraagt dringende maatregelen van de bevoegde ministers. "Wie een psychische stoornis wil behandelen, moet aan strenge opleidingsvereisten voldoen. Voor burn-outs geldt dat echter niet, want het betreft hier geen psychische stoornis, redeneert de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches. Klopt dat? Hoog tijd dat minister De Block hierover klare taal spreekt, want de wet is op dit vlak voor interpretatie vatbaar", klinkt het.