"Papierberg voor ondernemingen wordt onder Francken alleen maar groter" TK

29 maart 2018

09u30

De administratieve rompslomp voor bedrijven wordt alleen maar groter, ondanks de regeringsbelofte om die met 30 procent te laten dalen. Dat leest Unizo in een rapport van het Federaal Planbureau.

"Theo Francken gooit zich op Asiel en Migratie, maar is vergeten dat hij ook bevoegd is voor het verminderen van de papierberg", aldus Unizo in Het Nieuwsblad. In 2016 bedroegen die lasten nog 6,8 miljard euro, 150 miljoen euro meer dan twee jaar ervoor. "Mocht Francken zich hiervoor evenveel inzetten als voor Asiel en Migratie, we zouden een stuk verder staan", aldus Unizo-topman Danny Van Assche.

Francken reageert dat procentueel de lasten wel dalen. "Wat Unizo wel terecht opmerkt, is dat de lasten voor grote bedrijven sneller dalen dan voor kmo's", aldus de staatssecretaris. "Daarom hebben we een kmo-actieplan gelanceerd, dat binnen de Hoge Raad voor Middenstand werd goedgekeurd, ook door Unizo." In het regeerakkoord nam de regering zich voor de lasten met 30 procent te doen dalen. "We hebben al enkele zaken gerealiseerd, en er staat nog veel op stapel. Daarmee zeg ik niet dat we het heel ambitieuze doel van 30 procent sowieso zullen halen."

Unizo hekelt ook de wildgroei aan digitale platformen, waar ondernemers door het bos de bomen niet meer zien. Francken wijst er in dat verband op dat België "een complex land met veel overheden" is, en tegelijk op enkele nieuw opgerichte platformen, die het voor ondernemingen onder meer makkelijker maken om mee te doen aan openbare aanbestedingen.