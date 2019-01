"Pa, waar is mijn gsm? Weg. Wanneer gaan we skiën? Nooit meer." Theo Francken deelt sarcastisch bericht over klimaatacties LH

28 januari 2019

10u54

Bron: Twitter, Facebook 0 Theo Francken (N-VA) deelde gisteren een sarcastische post van een zekere K. Le Bato waarmee hij zijn kritiek op de klimaatacties van afgelopen weken niet onder stoelen of banken steekt. Francken is niet het eerste N-VA-kopstuk die zich sceptisch uitlaat over de klimaatbetogers.

“Wanneer gaan we skiën? Nooit meer. Waar we deze zomer dan heen? Thuis. Staat de chauffage aan? Ja. Op 18. Doe trui aan. Voer je me naar voetbal? Pak uw fiets…”, zo luidde de tweet, die bijna 4.900 keer werd aangeklikt. Ook het besluit is niet mis te verstaan. “Pa waarom doet gij zo? Sorry kid, je hebt me overtuigd dat het anders moet. Klimaatregelen.”

Francken is niet de eerste N-VA’er die kritiek uit op de klimaatacties. Afgelopen zaterdag had Antwerps burgemeester en voorzitter Bart De Wever de 35.000 klimaatspijbelaars opgeroepen om niet aan doemdenken te doen. Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Stad Antwerpen deed De Wever gisteren een gelijkaardige oproep. “Met doemdenken schieten we niets op. Wij geloven in een ecologische transitie binnen het kader van innovatie, vooruitgang én economische groei”, klonk het.