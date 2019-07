“P-Magazine ging boekje te buiten in zaak-Van Dijck en ‘escorte Lynn’” Kernlid van liberale denktank dient klacht in bij Raad voor de Journalistiek HAA tvc

De liberale denktank Liberales heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek (RVDJ) tegen P-Magazine. Volgens Liberales ging het internetportaal "ethisch zijn boekje te buiten" met zijn berichtgeving in de zaak rond N-VA-parlementslid Kris Van Dijck en 'escorte Lynn'. De vraag is of de RVDJ de klacht ontvankelijk zal verklaren.

David Van Turnhout diende de klacht in als kernlid van Liberales. Op de website van de denktank legt hij uit dat P-Magazine volgens hem verscheidene artikels van de Code van de RVDJ heeft geschonden.



Van Turnhout stelt onder meer dat aan Van Dijck geen reactie is gevraagd op de ernstige beschuldigingen (artikel 20), dat P-Magazine niet omzichtig is omgegaan met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie door herkenbare foto's van "escorte Lynn" te publiceren met gevoelige informatie (artikel 23), en dat de betrokken journalist de menselijke waardigheid niet heeft gerespecteerd (artikel 24).

“Vierde macht”

"Het is niet mijn bedoeling om de verdediging van de betrokkenen op te nemen, maar wel een pleidooi te voeren voor gezonde en onderbouwde journalistiek", zegt hij. "De journalistiek speelt als vierde macht een essentiële rol in de goede werking van een gezonde democratie.”



Of de klacht van Liberales ook ten gronde zal worden behandeld door de RVDJ, is nog maar de vraag. Die stelt als voorwaarde dat klagers een persoonlijk belang moeten aantonen bij de berichtgeving. Het is niet duidelijk of de denktank aan die bepaling voldoet.

Onderzoek

Vandaag raakte ook bekend dat het arbeidsauditoraat Antwerpen nog geen onderzoek is gestart naar ‘escorte Lynn’. Of dat ooit zal gebeuren, is onder meer afhankelijk van de mate waarin de inspectiediensten inbreuken zullen vaststellen. Zo raakte afgelopen weekend bekend dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderzoekt of de escortdame onterecht een werkloosheidsuitkering heeft gekregen.

‘Escorte Lynn’ kwam vorige week samen met toenmalig Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) in opspraak na een artikel op de website van P-magazine. De vrouw zou aan de slag geweest zijn bij de betwiste vennootschap E-Media, die twee jaar na de oprichting failliet ging, waarna ze aanspraak kon maken op een vergoeding uit het Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO). Van Dijck zou haar daarbij hebben geholpen door het kabinet van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) te vragen spoed te zetten achter het dossier.

Mogelijk kreeg de escortdame ook een werkloosheidsuitkering. De RVA onderzoekt of dat inderdaad zo is, en of die uitkering dan al dan niet gerechtvaardigd was.