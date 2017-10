'Ozondokter' uit Rotselaar staat terecht voor dopingpraktijken 07u53

Chris M. (53), de zogenaamde ozondokter uit Rotselaar, moet zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Leuven verantwoorden voor mogelijke dopingpraktijken. Twintig sporters uit zes disciplines behoorden tot zijn klanten. Hij behandelde hen gedurende vier jaar onder meer met ozontherapie.

Chris M. werd gedagvaard wegens inbreuken op artikels van het antidopingdecreet van 25 mei 2012. Dat is de opvolger van het decreet van 13 juli 2007 over medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. De dokter wordt ervan beschuldigd dat hij verboden stoffen en methodes heeft toegediend aan sporters tussen 7 januari 2009 en 2 januari 2013.



De beschuldiging wordt onderverdeeld in drie categorieën. De eerste verboden dopingpraktijk is het toedienen van ozon. Het gaat om afname, manipulatie en het opnieuw toedienen van een hoeveelheid bloed in de bloedsomloop. De arts zou de ozontherapie gebruikt hebben bij dertien sporters.



De tweede verboden dopingpraktijk gaat over het toedienen van injecties met een ijzerpreparaat, Revitorgan en aminozuurinfusen (Vaminolact). Ook in dit luik wordt melding gemaakt van dertien sporters. Een derde aantijging is dat Chris M. twaalf sporters heeft aangemoedigd, bijgestaan en geholpen in het kader van overtredingen op de antidopingregels.



Op de klantenlijst van de dokter prijken in het totaal twintig namen: acht wielrenners (onder wie twee vrouwen), zeven veldrijders, twee triatleten, één atleet, één racepiloot en één mountainbiker.



De meest bekende namen zijn de wielrenners Greg Van Avermaet, Ben Hermans en Kevin Hulsmans, de veldrijders Bart Wellens, Tom Meeusen en Vincent Baestaens, en triatleet Bert Jammaer. Ook de op 5 juli 2012 plots overleden coureur Rob Goris werkte met dokter M.