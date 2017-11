"Overuren, stress, flexibiliteit: werknemers botsen op hun grenzen" EB

15u17

Bron: Belga 2 Photo News ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Overuren, stijgende flexibiliteit, fysieke belasting en stress leiden ertoe dat werknemers steeds meer op de grenzen van het mogelijke botsen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van de socialistische vakbond. "Werken is geen gezondheidskuur", stelt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Met de enquête bij 15.000 respondenten wou de vakbond peilen of werknemers hun dagelijkse arbeid nog werkbaar vinden, en ze dit nog kunnen volhouden tot aan de pensioenleeftijd. Er werd bijvoorbeeld gevraagd naar overuren, arbeidsorganisatie of stress op het werk.

De peiling toont volgens de vakbond aan dat werken voor velen geen gezondheidskuur is. Zo zegt tachtig procent van de respondenten dat de manier waarop hun werk wordt georganiseerd, negatieve gevolgen kan hebben voor hun fysieke of mentale gezondheid. Dat kan gaan van stress, slaapstoornissen en burn-out tot prikkelbaarheid en hoofdpijn. "Werken is voor velen geen wandeling door het park", aldus De Leeuw.

'Werken is voor velen geen wandeling door het park' Rudy De Leeuw

Niet in staat om vol te houden tot pensioen

De vakbond wijst naar de stijgende flexibiliteit - 76 procent van de respondenten zegt meer uren te presteren dan voorzien in het arbeidscontract - en de toename van atypische uurroosters. Vooral vrouwen komen dan weer terecht in deeltijds werk, terwijl dat vaak geen eigen keuze is: slechts elf procent kiest daar vrijwillig voor.

Meer dan de helft van de werknemers voelt ook de behoefte of is verplicht om ook buiten de werkuren mailtjes van het werk te lezen. Meer dan 66 procent zegt dan weer niet de mogelijkheid te hebben om de arbeidsorganisatie aan te passen.

Gevolg: 80 procent spreekt over negatieve gevolgen op de gezondheid door het werk, en bijna 42 procent zegt zich lichamelijk of geestelijk niet in staat te voelen om hun huidige functie tot aan de pensioenleeftijd vol te houden.

De vakbond dringt aan op een koerswijziging in het huidige beleid, en een grondige hervorming van de arbeidsorganisatie. "Pas de economie aan aan de mens, en niet omgekeerd", bepleit De Leeuw. "De mensen verliezen de controle over hun privéleven. Geef hen hun sociale leven en hun privéleven terug. En stop met het verhogen van die pensioenleeftijd.