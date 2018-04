"Overtreed de wet op de fiets als het veiliger is" Tanita De Mey

11 april 2018

08u50

Bron: VTM NIEUWS, Het Nieuwsblad 0 Je mag als fietser de wet overtreden, als het veiliger kan. Dat zegt verkeersexpert Johan De Mol in Het Nieuwsblad. Hij reageert daarmee op de boete die zijn zoon kreeg omdat hij uit veiligheidsoverwegingen tegen de richting in reed met zijn fiets. De verkeersexpert roept fietsers op om zulke boetes te betwisten.

Volgens De Mol (UGent) is niet de fietser, maar de wegbeheerder verantwoordelijk voor de onveilige verkeerssituatie. Het is volgens hem op zeker honderden punten veiliger om van het wettelijke parcours af te wijken.

Dertig meter tegen richting

De zoon van De Mol kreeg onlangs een boete omdat hij van het fietspad afweek. Het incident deed zich voor op het kruispunt van twee gewestwegen tussen Lebbeke en Dendermonde in Oost-Vlaanderen.

“Mijn zoon rijdt daar altijd dertig meter tegen de richting om zo vier gevaarlijke kruispunten te vermijden”, zegt De Mol. “Een keuze die ik volop steun”, klinkt het overtuigend.

Politierechter

De Mol betwistte de boete van 55 euro voor de politierechter. Uiteindelijk werd ze kwijtgescholden, omdat er volgens de rechter onvoldoende bewijzen waren. "Het is duidelijk dat de rechter gevoelig was voor het argument van de veiligheid”, aldus De Mol in de krant.

De verkeersexpert vindt dat de wegbeheerder, in dit geval het gewest, de boete had moeten betalen. De Mol roept fietsers die zo'n boetes krijgen ook op om ze niet te betalen.