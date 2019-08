“Overheid moet lopende uitgaven verminderen: 5 procent op 5 jaar tijd” ES

26 augustus 2019

12u10

Bron: Belga 0 Binnenland België zal in de komende jaren fors moeten besparen op de lopende overheidsuitgaven. Dat benadrukt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Timmermans vraagt de uittredende regering om "eens als een bedrijfsleider naar de eigen administratie te kijken", want daar zijn "heel wat efficiëntiewinsten" te boeken. Het einddoel moet zijn om het totaal van de 'lopende overheidsuitgaven' op 5 jaar tijd met 5 procent terug te dringen, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

België moet in oktober een nieuwe begroting overmaken aan Europa. Maar de internationale handelsoorlogen en onzekerheid door de brexit maken de Belgische budgettaire situatie er volgens het VBO niet rooskleuriger op. Bovendien is de budgettaire uitgangspositie dit jaar minder gunstig dan verwacht, is er een een sterke toename van de pensioen- en gezondheidszorguitgaven door de vergrijzing in de komende jaren, zijn er hoge lasten op arbeid die verder naar beneden moeten en is er een dringende nood aan productieve publieke investeringen in infrastructuur.

Oplossing: “private sector en efficiënter werken”

“Aangezien bijkomende belastingen geen optie zijn in ons al sterk belaste land, is er maar één ding zeker: in de komende jaren zal er fors moeten worden bespaard op de lopende overheidsuitgaven", aldus Timmermans. "Men kan daarbij de volgende methode toepassen: in welke mate zijn de uitgevoerde taken absoluut noodzakelijk en indien niet, kunnen ze door de private sector uitgevoerd worden? Vervolgens kan voor de resterende kerntaken worden nagegaan hoe die op de meest kostenefficiënte wijze kunnen worden verricht."

“5 procent op 5 jaar tijd”

Het einddoel moet volgens het VBO zijn om het totaal van de lopende overheidsuitgaven op 5 jaar tijd met 5 procent terug te dringen, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt. "Die oefening moet gebeuren in nauw overleg met de leidinggevende ambtenaren."