"Ouders weten nog niet of hun kinderen woensdag naar school kunnen. Zoiets is ontoelaatbaar" SVM

14 mei 2018

15u04

Bron: Belga 5 Veel ouders weten niet of ze hun kinderen woensdag naar school kunnen sturen of niet. Dat kan voor Open Vld-parlementslid Jo De Ro niet door de beugel. Hij dringt er bij de onderwijsbonden en bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op aan om snel duidelijkheid te geven. "De huidige onzekerheid is ontoelaatbaar", aldus De Ro.

Op 16 mei organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een betoging tegen het pensioenbeleid van de federale regering. De vier Nederlandstalige onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs wijzen in een gezamenlijk persbericht naar de hervorming van de vervroegde uitstapregelingen en het lopend debat over de zware beroepen. Er wordt opgeroepen tot massale deelname aan de betoging.

Maar op twee dagen voor de betoging weten veel ouders nog niet wat de impact van de betoging zal zijn op de klasvloer. "In de pers vernemen we dat onderwijspersoneelsleden mogelijk pas vandaag of morgen over hun deelname zullen beslissen. Weinig scholen lijken momenteel gecommuniceerd te hebben. De grootste dupe zijn de ouders. Zij weten nu niet of hun kind woensdagochtend naar school zal kunnen gaan. Zij weten ook niet of er in het ergste geval opvang mogelijk zal zijn. Directies zijn verplicht om hiervoor te zorgen, behalve wanneer er onvoldoende personeel is."

"Verwacht krachtig signaal"

Volgens De Ro is het onaanvaardbaar dat ouders nog niet weten waar ze aan toe zijn. "De ouders bevinden zich nu in een moeilijke positie: mogelijk worden zij verplicht om vrijaf te nemen en dat te midden van weken vol feest- en brugdagen. Dit is niet ernstig", klinkt het.

De Open Vld'er verwacht een "krachtig signaal" van onderwijsminister Crevits. "We roepen de minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken. Zo zijn de schoolbesturen voorbereid en blijven de ouders niet in de kou staan. De onzekerheid vandaag is ontoelaatbaar."