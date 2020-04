"Ouders van personen met een handicap die thuiszitten zijn ten einde raad” SVM

30 april 2020

14u09

Bron: Belga 6 Het Vlaams Netwerk Kritische Ouders (VNKO) doet een oproep aan de overheid om de situatie bij ouders van personen met een handicap te monitoren nu zij al acht weken de zorg op zich nemen. Volgens de vereniging zijn heel wat ouders ten einde raad, klinkt het.

Sinds het begin van de coronamaatregelen moesten familieleden van personen met een handicap kiezen of ze in de voorziening of thuis verblijven. Bij zo'n 90 procent van de meerderjarigen en net geen 40 procent van de minderjarigen werd ervoor gekozen om in de voorziening te blijven, de anderen zitten thuis.

Volgens het VNKO moest die beslissing echter heel snel gemaakt worden. "In een eerste impuls hebben ouders hun verantwoordelijkheid genomen. Maar men heeft dat onderschat, vele mensen zijn ten einde raad. Ik maak me zorgen om de mogelijke psychische gevolgen en gezinsdrama's", aldus woordvoerder Marc Van Gestel. Volgens hem mogen de betrokkenen in zeldzame situaties terug naar hun zorgvoorziening, "maar die staan daar niet om te springen".



Daarnaast vindt de vereniging de beslissing om bezoek weer toe te laten in voorzieningen voor personen met een handicap een goed initiatief. Al zouden er wel problemen kunnen ontstaan bij de maatregel om voldoende afstand te houden bij bewoners met een mentale handicap. De voorziening moet zelf kunnen inschatten of de bewoner al dan niet in staat is zich te houden aan de afspraken. "Iedere bezoeker zal dus moeten afwegen wat de meerwaarde is van zo'n bezoek, op 1,5 m afstand en met mondmaskers", luidt het nog.

Lees ook:

Bezoek aan voorzieningen voor personen met handicap mogelijk vanaf maandag

Voorzitter socialistische mutualiteiten: “Wanbeleid ten aanzien van allerzwaksten”